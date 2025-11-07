Reuters: Η Ελλάδα υπογράφει την πρώτη της μακροπρόθεσμη συμφωνία για LNG με τις ΗΠΑ

Άρθρο για τη συμφωνία AKTOR – ΔΕΠΑ με τη Venture Global για μεταφορά LNG, δημοσίευσε το Reuters, λέγοντας πως η Ελλάδα υπέγραψε συμφωνία για την εισαγωγή 0,7 δισ. κυβικών μέτρων υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) ετησίως από το 2030, σηματοδοτώντας την πρώτη μακροπρόθεσμη σύμβαση προμήθειας αμερικανικού φυσικού αερίου. Η κίνηση εντάσσεται στη στρατηγική της Ευρώπης να αντικαταστήσει το ρωσικό αέριο, προσθέτει.

Η σύμβαση διάρκειας 20 ετών ακολουθεί τη συμφωνία που υπέγραψαν τον Ιούλιο η κυβέρνηση του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών και η Ευρωπαϊκή Ένωση, βάσει της οποίας η Ευρώπη δεσμεύτηκε να αγοράζει ετησίως αμερικανική ενέργεια αξίας 250 δισ. δολαρίων – συμπεριλαμβανομένων πετρελαίου, LNG και πυρηνικής τεχνολογίας – για τα επόμενα τρία χρόνια, επιδιώκοντας να σταματήσει πλήρως τη ρωσική προμήθεια φυσικού αερίου έως το 2027.

Η προμήθεια LNG θα πραγματοποιείται μέσω συμφωνίας μεταξύ της ΔΕΠΑ Εμπορίας, της ΑΚΤΩΡ και της αμερικανικής Venture Global, η οποία κατασκευάζει μονάδα εξαγωγής LNG στη Λουιζιάνα, όπως δήλωσε στο Reuters η ανώτατη αντιπρόεδρος της εταιρείας, Σέιλιν Χάινς.

Αμερικανοί αξιωματούχοι χαιρέτισαν τη συμφωνία κατά τη διάρκεια ενεργειακού συνεδρίου στην Αθήνα, υπογραμμίζοντας ότι στόχος των ΗΠΑ είναι να «αντικαταστήσουν κάθε μόριο ρωσικού αερίου» που εισέρχεται στη Δυτική Ευρώπη τα επόμενα χρόνια.

«Η Ελλάδα βρισκόταν στο τέλος ενός ενεργειακού συστήματος κυριαρχούμενου από τη Ρωσία. Σήμερα, μετατρέπεται σε σημείο εισόδου για το αμερικανικό φυσικό αέριο στην ευρωπαϊκή αγορά», ανέφερε ο Υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Κρις Ράιτ, σε συνέντευξη Τύπου στην Αθήνα.

Τα τελευταία χρόνια, η Ελλάδα έχει αυξήσει τις εισαγωγές LNG από τις ΗΠΑ, ενώ έχει επεκτείνει τις υποδομές φυσικού αερίου και υποστηρίζει τη μεταφορά καυσίμου μέσω του αγωγού που διασχίζει Βουλγαρία και Ρουμανία, με τελικό προορισμό την Ουκρανία, ενισχύοντας τον ρόλο της ως διαμετακομιστικός κόμβος στην περιοχή.

Ο Ράιτ υπογράμμισε πως οι ΗΠΑ προτίθενται να διασφαλίσουν ότι η Ουκρανία θα συνεχίσει να λαμβάνει επαρκείς ποσότητες φυσικού αερίου μέσα στη χρονιά, καταλήγει το άρθρο.

Πηγή: newmoney.gr