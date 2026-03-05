MENOY

Πύραυλοι και drones του Ιράν χτύπησαν αεροδρόμιο στο Αζερμπαϊτζάν

Εξαπλώνεται η κρίση που έχει ξεσπάσει στη Μέση Ανατολή και σε άλλες χώρες καθώς νωρίς το πρωί της Πέμπτης στόχος έγινε το αεροδρόμιο της πόλης Ναχτσεβάν, στο Αζερμπαϊτζάν.

Σύμφωνα με τις τοπικές Αρχές η επίθεση σημειώθηκε με ιρανικά drones και πυραύλους ενώ βίντεο στο διαδίκτυο που δημοσίευσε το Nexta δείχνει την στιγμή που ένα ιρανικό drone χτυπάει ένα κτήριο κοντά στο αεροδρόμιο και αμέσως ξεπηδούν φλόγες και μαύρος καπνός.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό ποιος ακριβώς ήταν ο στόχος και εάν υπάρχουν τραυματίες ή θύματα.

