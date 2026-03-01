MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Πάπας Λέων: Έκκληση για ειρήνη στη Μέση Ανατολή – “Σταματήστε τη δίνη της βίας πριν γίνει οριστικό βάραθρο”

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Απευθυνόμενος προς το συγκεντρωμένο πλήθος, στην πλατεία του Αγίου Πέτρου, ο πάπας Λέων ο ΙΔ’ αναφέρθηκε στις τελευταίες εξελίξεις στην Μέση Ανατολή.

«Παρακολουθώ με βαθιά ανησυχία τα όσα συμβαίνουν στην Μέση Ανατολή και στο Ιράν, τις δραματικές αυτές ώρες. Η σταθερότητα και η ειρήνη δεν οικοδομούνται με αμοιβαίες απειλές και ούτε με τα όπλα, τα οποία σπέρνουν καταστροφή, πόνο και θάνατο, αλλά μόνον με έναν λογικό, αυθεντικό και υπεύθυνο διάλογο» δήλωσε ο ποντίφικας

«Ενώπιον της πιθανότητας μιας τραγωδίας τεραστίων διαστάσεων, απευθύνω με βαθιά ανησυχία έκκληση προς τα εμπλεκόμενα μέρη να αναλάβουν την ηθική υποχρέωση να σταματήσουν την δίνη της βίας, πριν μετατραπεί σε οριστικό βάραθρο. Η διπλωματία ας ξαναβρεί τον ρόλο της και ας προαχθεί το καλό των λαών, οι οποίοι προσδοκούν μια ειρηνική συνύπαρξη, που να βασίζεται στην δικαιοσύνη. Ας συνεχίσουμε να προσευχόμαστε για την ειρήνη», πρόσθεσε ο πάπας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Πάπας Λέων 14ος

