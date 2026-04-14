Πάπας Λέων: Χωρίς ηθικές αξίες, υπάρχει ο κίνδυνος οι δημοκρατίες να διολισθαίνουν σε “τυραννία της πλειοψηφίας”

Ο πάπας Λέων προειδοποίησε σήμερα ενάντια στον κίνδυνο διολίσθησης δημοκρατιών σε «τυραννία της πλειοψηφίας», σε μια επιστολή που έδωσε στη δημοσιότητα το Βατικανό δύο ημέρες μετά τη φραστική επίθεση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στον ποντίφικα.

Ο πρώτος Αμερικανός πάπας, γράφοντας προς συμμετέχοντες σε μια συνάντηση του Βατικανού αναφορικά με τη χρήση εξουσίας σε δημοκρατικές κοινωνίες, δήλωσε ότι οι δημοκρατίες παραμένουν υγιείς μόνο όταν έχουν ρίζες σε ηθικές αξίες.

«Χωρίς αυτό το θεμέλιο, (η δημοκρατία) κινδυνεύει να γίνει είτε μια τυραννία της πλειοψηφίας είτε μια μεταμφίεση για την κυριαρχία των οικονομικών και τεχνολογικών ελίτ», τόνισε ο πάπας Λέων στην επιστολή.

Στην επιστολή, που δημοσιεύθηκε καθώς ο πάπας πραγματοποιεί μια φιλόδοξη, 10ήμερη περιοδεία σε τέσσερις αφρικανικές χώρες, ο προκαθήμενος της ρωμαιοκαθολικής εκκλησίας δεν κάνει απευθείας αναφορά στις ΗΠΑ ούτε κατονομάζει συγκεκριμένες δημοκρατίες.

Ο Τραμπ καταφέρθηκε έντονα κατά του πάπα χαρακτηρίζοντας τον «φρικτό» την Κυριακή το βράδυ, αφού ο Λέων έχει αναδειχθεί τις τελευταίες εβδομάδες ως ένας αυξανόμενος επικριτής του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν.

Ο πάπας δήλωσε στο Reuters χθες Δευτέρα ότι σχεδίαζε να συνεχίσει να επικρίνει τον πόλεμο, παρά την επίθεση Τραμπ.

Στην επιστολή, ο ποντίφικας ανέφερε ότι η Καθολική Εκκλησία διδάσκει ότι η εξουσία δεν μπορούσε να θεωρηθεί ως αυτοσκοπός «αλλά ως μέσο που αποσκοπεί στο κοινό καλό».

«Αυτό υπονοεί ότι η νομιμότητα της εξουσίας δεν εξαρτάται από τη συσσώρευση οικονομικής ή τεχνολογικής ισχύος, αλλά από τη σοφία και την αρετή με την οποία ασκείται», δήλωσε ο Λέων.

Ο πάπας προέτρεψε επίσης ηγέτες σε δημοκρατικές κοινωνίες να αποφύγουν κάθε πειρασμό συσσώρευσης εξουσίας.

«Η εγκράτεια… αποδεικνύεται απαραίτητη για τη νόμιμη χρήση της εξουσίας, διότι η αληθινή εγκράτεια περιορίζει την υπερβολική αυτοεξύψωση και λειτουργεί ως προστατευτικό κιγκλίδωμα κατά της κατάχρησης εξουσίας», είπε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ