MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Επικοινώνησα με τον πρόεδρο Χριστοδουλίδη – Η ΕΕ στο πλευρό των μελών της

|
THESTIVAL TEAM

Επικοινωνία με τον πρόεδρο της Κύπρου Νίκο Χριστοδουλίδη είχε η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, όπως ανακοίνωσε η ίδια μέσα από ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η επικοινωνία μεταξύ σου έγινε με αφορμή το ύποπτο πλήγμα από μη επανδρωμένο αεροσκάφος τα μεσάνυχτα στη βρετανική βάση της RAF στο Ακρωτήρι της Κύπρου.

Στην ανάρτηση της η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σημείωσε πως ενώ η Κυπριακή Δημοκρατία δεν ήταν ο στόχος, η ΕΕ στέκεται συλλογικά, σταθερά και κατηγορηματικά στο πλευρό των κρατών μελών απέναντι σε οποιαδήποτε απειλή.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: «Μίλησα με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη ο οποίος με ενημέρωσε για το μοναδικό περιστατικό που συνέβη λίγο μετά τα μεσάνυχτα και αφορούσε ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος που στόχευε τη βρετανική βάση στο Ακρωτήρι. Ενώ η Κυπριακή Δημοκρατία δεν ήταν ο στόχος, επιτρέψτε μου να είμαι σαφής: στεκόμαστε συλλογικά, σταθερά και κατηγορηματικά στο πλευρό των κρατών μελών μας απέναντι σε οποιαδήποτε απειλή».

Κύπρος Νίκος Χριστοδουλίδης Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 16 ώρες πριν

Φον Ντερ Λάιεν για Μέση Ανατολή: Πραγματικός ο κίνδυνος περαιτέρω κλιμάκωσης

ΔΙΕΘΝΗ 21 ώρες πριν

Η Χαμάς καταδικάζει τον θάνατο του Αλί Χαμενεΐ: Φρικτό έγκλημα

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 4 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Χωρίς νερό σήμερα για ώρες περιοχή του Λαγκαδά

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 17 ώρες πριν

Κικίλιας: Σε επιφυλακή το Κέντρο Επιχειρήσεων για την ασφάλεια ελληνικών πλοίων στη Μέση Ανατολή

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 17 λεπτά πριν

Θεσσαλονίκη: Επτά συλλήψεις για ηχορύπανση από καταστήματα

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 1 ώρα πριν

Πρύτανης ΔΙΠΑΕ: Καμία συνάντηση για παραχώρηση στρεμμάτων του Πανεπιστημίου για μετεγκατάσταση της ΔΕΘ