Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Επικοινώνησα με τον πρόεδρο Χριστοδουλίδη – Η ΕΕ στο πλευρό των μελών της

Επικοινωνία με τον πρόεδρο της Κύπρου Νίκο Χριστοδουλίδη είχε η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, όπως ανακοίνωσε η ίδια μέσα από ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η επικοινωνία μεταξύ σου έγινε με αφορμή το ύποπτο πλήγμα από μη επανδρωμένο αεροσκάφος τα μεσάνυχτα στη βρετανική βάση της RAF στο Ακρωτήρι της Κύπρου.

Στην ανάρτηση της η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σημείωσε πως ενώ η Κυπριακή Δημοκρατία δεν ήταν ο στόχος, η ΕΕ στέκεται συλλογικά, σταθερά και κατηγορηματικά στο πλευρό των κρατών μελών απέναντι σε οποιαδήποτε απειλή.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: «Μίλησα με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη ο οποίος με ενημέρωσε για το μοναδικό περιστατικό που συνέβη λίγο μετά τα μεσάνυχτα και αφορούσε ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος που στόχευε τη βρετανική βάση στο Ακρωτήρι. Ενώ η Κυπριακή Δημοκρατία δεν ήταν ο στόχος, επιτρέψτε μου να είμαι σαφής: στεκόμαστε συλλογικά, σταθερά και κατηγορηματικά στο πλευρό των κρατών μελών μας απέναντι σε οποιαδήποτε απειλή».