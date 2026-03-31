Ουκρανία: Δυο νεκροί και 30 τραυματίες σε πλήγματα της Ρωσίας

Αεροπορικές επιδρομές του ρωσικού στρατού σε περιφέρειες στο βόρειο και στο κεντρικό τμήμα της ουκρανικής επικράτειας είχαν αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον δυο άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι κάπου τριάντα, ανέφεραν τοπικοί αξιωματούχοι το βράδυ.

Κοντά στην πόλη Πολτάβα, συντρίμμια μη επανδρωμένου εναέριου οχήματος που καταρρίφθηκε σκότωσαν έναν άνθρωπο, τραυμάτισαν άλλους τρεις και προκάλεσαν ζημιές σε πολυκατοικία, ανέφερε μέσω Telegram ο περιφερειάρχης Βιτάλι Ντιακίνβιτς.

Επιδρομές μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων και πυρά πυροβολικού σκότωσαν 65χρονο στη γειτονική περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ, κοντά στη Νικόπολη, ανέφερε μέσω Telegram ο περιφερειάρχης Ολεξάντρ Γκάνζα, προσθέτοντας ότι άλλοι δυο άνθρωποι τραυματίστηκαν στην πόλη και 12 στην περιφέρεια συνολικά.

Δυο ρωσικές βόμβες «ολίσθησης» έπληξαν κοινότητα στην περιφέρεια Σούμι (βόρεια), που γειτονεύει με τη Ρωσία, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 13 άνθρωποι, ανάμεσά τους 6χρονο κορίτσι, ανέφερε μέσω Telegram ο περιφερειάρχης Όλεχ Χριχόροφ, προσθέτοντας πως δεκαπέντε σπίτια και οχήματα υπέστησαν ζημιές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Πόλεμος στην Ουκρανία

