Οι ΗΠΑ εγκρίνουν την πώληση στα ΗΑΕ όπλων και πυρομαχικών αξίας επιπλέον 7 δισεκ. δολαρίων

Η κυβέρνηση του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ενέκρινε την πώληση επιπλέον όπλων και πυρομαχικών αξίας 7 δισεκ. δολαρίων στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα χωρίς να χρειαστεί το Στέιτ Ντιπάρτμεντ να το ανακοινώσει και να ειδοποιήσει το Κογκρέσο, βάσει της αμερικανικής νομοθεσίας για τέτοιες συναλλαγές, ανέφερε χθες Πέμπτη η Wall Street Journal.

Οι αγορές αυτές σύμφωνα με το ΑΜΠΕ, προστέθηκαν σε πωλήσεις ύψους 16,5 δισεκ. δολαρίων που ανακοινώθηκαν νωρίτερα χθες, σύμφωνα με την εφημερίδα.

Η πώληση συμπεριλαμβάνει πυραύλους PAC-3 για συστήματα Patriot, αξίας κάπου 5,6 δισεκ. και ελικοπτέρων CH-47 Chinook, αξίας 1,32 δισεκ. δολαρίων, κατά το δημοσίευμα, που εξηγεί πως οι πωλήσεις δεν ανακοινώθηκαν δημόσια διότι αποτελούν επεκτάσεις ήδη εγκεκριμένων συμφωνιών.

ΗΑΕ ΗΠΑ

