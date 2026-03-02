“Όχι” από τον Σάντσεθ στη χρήση των βάσεων στην Ισπανία από αμερικανικά αεροσκάφη κατά του Ιράν

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ισπανίας, Χοσέ Μανουέλ Αλμπαρές, δήλωσε ότι η χώρα του δεν θα επιτρέψει οι στρατιωτικές της βάσεις να χρησιμοποιηθούν για επιθέσεις στο Ιράν, τις οποίες η Ισπανία έχει καταδικάσει.

Πρόκειται για βάσεις που από κοινού χρησιμοποιούνται από τις ΗΠΑ και την Ισπανία, αλλά βρίσκονται υπό την κυριαρχία της Ισπανίας.

Η στάση της Ισπανίας και η έντονη καταδίκη των αμερικανοϊσραηλινών ενεργειών στο Ιράν από τον σοσιαλιστή πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ για άλλη μια φορά την καθιστά μια εξαίρεση στην περιοχή, η οποία θα επιδεινώσει ενδεχομένως περαιτέρω τη σχέση της με την Ουάσινγκτον.

«Οι ισπανικές βάσεις δεν χρησιμοποιούνται γι’ αυτήν την επιχείρηση και δεν θα χρησιμοποιηθούν για οτιδήποτε δεν συμπεριλαμβάνεται σε συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες ή για οτιδήποτε που δεν συμβαδίζει με τον Καταστατικό Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών», δήλωσε ο Αλμπαρές σε δηλώσεις του στο τηλεοπτικό δίκτυο Telecinco.

Εν τω μεταξύ, 15 αμερικανικά αεροσκάφη εγκατέλειψαν τις αεροπορικές βάσεις Ρότα και Μορόν στην νότια Ισπανία από τη στιγμή που οι ΗΠΑ και το Ισραήλ ξεκίνησαν τις επιθέσεις κατά του Ιράν, έδειξαν σήμερα το FlightRadar24.

Τουλάχιστον επτά έχουν προσγειωθεί στην αεροπορική βάση του Ραμστάιν στην Γερμανία.

Δύο πτήσεις, όπως έδειξε ο ιστότοπος FlightRadar24 αναχώρησαν από την βάση Ρότα, ναυτική βάση με διάδρομο προσαπογείωσης, προς την νότια Γαλλία. Άλλες τέσσερις πτήσεις, αναχώρησαν από την βάση Ρότα αλλά η διαδρομή τους δεν εμφανίσθηκε.

Η υπουργός Άμυνας, Μαργαρίτα Ρόμπλες, δήλωσε από την πλευρά της ότι τα αεροσκάφη -κυρίως αεροσκάφη ανεφοδιασμού καυσίμων, μεταξύ τους Boeing KC-135 «Stratotanker»- είχαν σταθμεύσει μόνιμα στην Ισπανία.

Η Βρετανία είχε και αυτή αρνηθεί να επιτρέψει την χρήση των βάσεων της για την επίθεση κατά του Ιράκ, αλλά χθες ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ ενέκρινε την χρήση τους για «τη συλλογική αυτοάμυνα».