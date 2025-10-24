MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Ο βασιλιάς Κάρολος υποδέχθηκε τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο κάστρο του Ουίνδσορ – Δείτε φωτογραφίες και βίντεο

Φωτογραφία: Twitter
|
THESTIVAL TEAM

Ο βασιλιάς Κάρολος υποδέχθηκε σήμερα Παρασκευή στο κάστρο του Ουίνδσορ τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, λίγο πριν από τις νέες συνομιλίες του Ουκρανού ηγέτη στο Λονδίνο με Ευρωπαίους ηγέτες για την ενίσχυση της πίεσης προς τη Ρωσία.

Ήταν η τρίτη φορά μέσα στο έτος που ο 76χρονος μονάρχης φιλοξενεί τον Ζελένσκι. Κατά την άφιξή του στο Ουίνδσορ, ο Ουκρανός πρόεδρος έγινε δεκτός με τιμητικό άγημα και την ανάκρουση του εθνικού ύμνου της χώρας του.

Στη συνέχεια, ο Ζελένσκι αναμένεται να μεταβεί στην Ντάουνινγκ Στριτ για συνάντηση με τον πρωθυπουργό της Βρετανίας, Κιρ Στάρμερ, προτού συμμετάσχει σε τηλεδιάσκεψη με άλλους Ευρωπαίους ηγέτες της λεγόμενης «Συμμαχίας των Προθύμων», για τη συζήτηση περαιτέρω ενίσχυσης της άμυνας της Ουκρανίας.

Βασιλιάς Κάρολος Βολοντίμιρ Ζελένσκι

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 11 ώρες πριν

Ημαθία: Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. 20χρονος που έκρυβε λαθραία τσιγάρα και καπνό στο σπίτι του στην Αλεξάνδρεια

LIFESTYLE 12 ώρες πριν

Γιώργος Λιάγκας: Ο Άδωνις Γεωργιάδης το παράκανε με το μαλλί που έβαλε

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 2 ώρες πριν

NBA: Ο Κέβιν Γκαρνέτ είχε συμμετάσχει σε παράνομα παιχνίδια πόκερ

LIFESTYLE 23 ώρες πριν

Η αποκάλυψη της Τζένιφερ Λόρενς για τα διαλείμματά της από το Χόλιγουντ – “Νόμιζα ότι όλοι με είχαν βαρεθεί”

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 11 ώρες πριν

Συνάντηση Δ. Κούβελα – Στ. Παπασταύρου: Πρωτοβουλία του Βουλευτή Θεσσαλονίκης για το ζήτημα των χρήσεων γης στο Κορδελιό

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 16 ώρες πριν

Μητσοτάκης μετά τη Σύνοδο Κορυφής: Η Τουρκία δεν πληροί τις προϋποθέσεις για το πρόγαμμα SAFE καθώς διατηρεί το casus belli κατά της Ελλάδος