Ο Βανς τα “έχωσε” στον Νετανιάχου: “Είπες στον Τραμπ ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα ήταν εύκολος και το καθεστώς θα έπεφτε σύντομα”

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζει Ντι Βανς, είχε μια ιδιαίτερα τεταμένη τηλεφωνική συνομιλία με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, η οποία φαίνεται να αποτυπώνει τις διαφωνίες μεταξύ Ουάσιγκτον και Τελ Αβίβ σχετικά με την εξέλιξη του πολέμου στο Ιράν.

Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας, ο Τζει Ντι Βανς επέκρινε τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου για τις υπερβολικά αισιόδοξες εκτιμήσεις που είχε παρουσιάσει πριν από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν.

Συγκεκριμένα, φέρεται να αμφισβήτησε την εικόνα που είχε δώσει ο Ισραηλινός πρωθυπουργός στον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ότι η σύγκρουση θα ήταν σχετικά εύκολη και ότι η πιθανότητα αλλαγής καθεστώτος στο Ιράν ήταν σημαντικά υψηλή.

Αμερικανικές και ισραηλινές πηγές αναφέρουν ότι ο Βανς υπογράμμισε πως αυτές οι προβλέψεις αποδείχθηκαν υπερβολικά αισιόδοξες, ιδιαίτερα όσον αφορά το ενδεχόμενο μιας λαϊκής εξέγερσης που θα οδηγούσε στην ανατροπή της ιρανικής ηγεσίας.

Μετά τη συνομιλία, αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου άρχισαν να εκφράζουν ανησυχίες ότι κύκλοι εντός της ισραηλινής κυβέρνησης ενδέχεται να επιχειρούν να υπονομεύσουν τον Βανς, ενδεχομένως λόγω της λιγότερο «σκληροπυρηνικής» στάσης του σε σχέση με άλλους Αμερικανούς αξιωματούχους προς την Τεχεράνη, αναφέρει το Axios.

Οι ισραηλινές αρχές, ωστόσο, απορρίπτουν κατηγορηματικά αυτούς τους ισχυρισμούς.

Την επόμενη ημέρα της τηλεφωνικής επικοινωνίας που πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα (23/03), δημοσίευμα ισραηλινής εφημερίδας υποστήριξε ότι ο Βανς φώναξε στον Νετανιάχου για τη βία εποίκων κατά Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη, κάτι που διαψεύστηκε από πολλαπλές πηγές.

Σύμβουλοι του Βανς υποψιάζονται ότι η πληροφορία αυτή ενδέχεται να διέρρευσε σκόπιμα, κάτι που επίσης αρνείται η ισραηλινή πλευρά.

Η συγκεκριμένη συνομιλία αναδεικνύει τις διάφορες εκτιμήσεις μεταξύ των δύο πλευρών για τον πόλεμο, αλλά και τον αυξανόμενο ρόλο του Βανς ως κεντρικού διαπραγματευτή των ΗΠΑ, σε μια περίοδο που η Ουάσιγκτον επιδιώκει διπλωματική διέξοδο από τη σύγκρουση.

«Έχει τις δικές του απόψεις, αλλά θα ενεργήσει σύμφωνα με τις οδηγίες του Τραμπ και θα προσπαθήσει να πετύχει ένα αποτέλεσμα που θα ικανοποιεί τον πρόεδρο», δήλωσε πηγή κοντά στον Βανς.