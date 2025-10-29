Ο Τραμπ δεσμεύθηκε να μειώσει την ένταση μεταξύ Νότιας και Βόρειας Κορέας

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι αναμένει να έχει «μια εξαιρετική συνάντηση» με τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ, λίγο προτού φτάσει στη Νότια Κορέα σήμερα, όπου είχε γεύμα εργασίας με τον πρόεδρο Λι Τζάε Μιουνγκ.

Ο Τραμπ αναχώρησε από το Τόκιο, όπου πραγματοποίησε διήμερη επίσκεψη, και έφτασε σήμερα στην πόλη Γκιονγκτζού της Νότιας Κορέας για να συμμετάσχει στη σύνοδο του φόρουμ Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας- Ειρηνικού (APEC).

Από το προεδρικό αεροσκάφος ο Τραμπ δήλωσε ότι αναμένει να έχει «μια εξαιρετική συνάντηση» με τον Σι αύριο Πέμπτη στη διάρκειας της οποίας «θα λυθούν πολλά προβλήματα».

«Τους έχουμε μιλήσει και δεν θα αυτοσχεδιάσουμε σε αυτή τη συνάντηση (…) Νομίζω ότι θα πετύχουμε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα για τη χώρα μας και για τον κόσμο, πραγματικά», επεσήμανε ο Αμερικανός πρόεδρος από το Air Force One.

Ο Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι θα μειωθούν οι δασμοί που έχει επιβάλει στην Κίνα σε αντίποινα για τον τρόπο που διαχειρίζεται την κρίση της φαιντανύλης στις ΗΠΑ.

Αν και οι διαπραγματευτές του Πεκίνου και της Ουάσινγκτον ισχυρίζονται ότι έχουν καταλήξει σε ένα «πλαίσιο» για μια συμφωνία, μένει να φανεί αν ο Τραμπ και ο Σι, οι οποίοι δεν έχουν συναντηθεί πρόσωπο με πρόσωπο εδώ και 6 χρόνια, θα οριστικοποιήσουν όντως μια εκεχειρία στον διμερή εμπορικό πόλεμο που έχει οδηγήσει τις αγορές σε κατακόρυφη πτώση και έχει διαταράξει τις αλυσίδες παραγωγής.

Ωστόσο ο Αμερικανός πρόεδρος επεσήμανε ότι «δεν είναι σίγουρος» αν θα συζητήσει με τον Σι για το ευαίσθητο ζήτημα της Ταϊβάν, του νησιού το οποίο διεκδικεί το Πεκίνο.

«Πολύ σύντομα»

Μιλώντας σε συνέδριο παρουσία επικεφαλής επιχειρήσεων από τις χώρες μέλη της ASEAN, προτού συναντηθεί με τον Λι, ο Τραμπ εκτίμησε ότι θα οριστικοποιηθεί «πολύ σύντομα» μια εμπορική συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και της Νότιας Κορέας, αν και αξιωματούχοι και από τις δύο πλευρές εμφανίζονται πιο επιφυλακτικοί.

Οι δύο συμμαχικές χώρες ανακοίνωσαν στα τέλη Ιουλίου μια συμφωνία, βάση της οποίας η Σεούλ απέφυγε τους υψηλότερους αμερικανικούς δασμούς αφού συμφώνησε να κάνει νέες επενδύσεις ύψους 350 δισεκ. δολαρίων στις ΗΠΑ. Όμως οι συζητήσεις για τις επενδύσεις αυτές παραμένουν άκαρπες.

Ο Αμερικανός πρόεδρος συναντήθηκε στη συνέχεια με τον Λι στο Εθνικό Μουσείο, όπου του δόθηκε ένα χρυσό στέμμα και το «Μεγάλο Τάγμα του Μουγκούνγκουα», το υψηλότερο παράσημο της χώρας που φοριέται ως περίτεχνη ζώνη και μετάλλιο. «Θα ήθελα να το φορέσω τώρα», αστειεύτηκε ο Τραμπ.

Στην αρχή του γεύματος εργασίας, το οποίο περιελάμβανε ένα «χρυσό επιδόρπιο», ο Νοτιοκορεάτης πρόεδρος δεσμεύτηκε ότι η χώρα του θα δαπανήσει περισσότερα για την άμυνα.

Από την πλευρά του ο Τραμπ υποσχέθηκε να βοηθήσει «να λυθούν» τα προβλήματα της Νότιας Κορέας με τη βόρεια γείτονά της. Οι δύο Κορέες βρίσκονται τεχνικά σε πόλεμο καθώς το 1953 υπέγραψαν ανακωχή και όχι σε ειρηνευτική συμφωνία.

«Θα εργαστούμε πολύ σκληρά με τον Κιμ Γιονγκ Ουν και με όλους για την επίλυση των προβλημάτων, γιατί αυτό έχει νόημα», τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος, εξηγώντας ότι δεν κατάφερε να «βρει την κατάλληλη χρονική στιγμή» για να συναντηθεί με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας.

Τρίτος σταθμός

Η Νότια Κορέα αποτελεί τον τρίτο σταθμό του Τραμπ στο πλαίσιο της ασιατικής του περιοδείας.

Από τη Μαλαισία ανακοίνωσε σειρά εμπορικών συμφωνιών και παρέστη στην υπογραφή της συμφωνίας εκεχειρίας μεταξύ Καμπότζης και Ταϊλάνδης.

Στο Τόκιο δέχθηκε τους επαίνους της πρώτης γυναίκας πρωθυπουργού της Ιαπωνίας, της Σανάε Τακαΐτσι, ενώ χαιρέτισε τη δέσμευσή της να επιταχύνει τις αμυντικές δαπάνες της χώρας της και υπέγραψε συμφωνίες για το εμπόριο και τις σπάνιες γαίες.

Εξάλλου ΗΠΑ και Ιαπωνία έδωσαν στη δημοσιότητα έναν κατάλογο με αμερικανικά έργα στα οποία επιθυμούν να επενδύσουν ιαπωνικές εταιρείες.