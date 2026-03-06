Νίκος Χριστοδουλίδης: Εάν ήταν εφικτό η Κύπρος θα υπέβαλε άμεσα αίτηση για ένταξη στο ΝΑΤΟ

Οι απειλές και οι επιθέσεις είχαν στόχο τις βρετανικές βάσεις, ξεκαθάρισε μιλώντας στον ΣΚΑΪ και τον Αλέξη Παπαχελά το βράδυ της Πέμπτης (05/03), ο Κύπριος πρόεδρος, Νίκος Χριστοδουλίδης.

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης μίλησε για «δόση υπερβολής» σε σχέση με τα όσα λέγονται περί του τι συμβαίνει στην Κύπρο, δικαιολογώντας απόλυτα την ανησυχία των πολιτών.

«Οι όποιες επιθέσεις έχουν γίνει μέχρι στιγμής στην Κύπρο, αφορούν αποκλειστικά τις βρετανικές βάσεις» τόνισε, εξηγώντας πως κατά κύριο λόγο, οι επιθέσεις που έχουν αναπτυχθεί μέχρι στιγμής προέρχονται από τον Λίβανο.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας διαβεβαίωσε πως είναι σε συνεχή επικοινωνία με τον Πρόεδρο του Λιβάνου με τον οποίον, ενδεικτικά, χθες είχε τηλεφωνική επικοινωνία.

«Γιατί αντιλαμβάνεστε ότι από το Ιράν σε πολλές των περιπτώσεων στόχος είναι το Ισραήλ. Άρα περνούν από την περιοχή, περνούν από την ευρύτερη Ανατολική Μεσόγειο και είναι κάτι το οποίο παρακολουθείται πολύ προσεκτικά», τόνισε ο κ. Χριστοδουλίδης.

Όσον αφορά στις αμυντικές ικανότητες της Κύπρου, ο κ. Χριστοδουλίδης είπε πως η χώρα έχει τα δικά της συστήματα που έχουν αναβαθμιστεί σημαντικά, ενώ την ίδια στιγμή υπάρχει η προστασία που έχουν οι Βρετανοί και οι συμφωνίες με ευρωπαϊκά κράτη.

Εξήγησε μάλιστα, μεταξύ άλλων, πως βρίσκεται σε επικοινωνία με αρκετούς ομολόγους του στην Ευρώπη και νιώθει ικανοποίηση για την ανταπόκριση που υπάρχει, αναφέροντας ενδεικτικά τη Γαλλία αλλά κάνοντας πρωτίστως ιδιαίτερη μνεία στη στάση της Ελλάδας και ευχαριστώντας τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.

«Είναι μια από τις σημαντικότερες εξελίξεις στην ιστορία της Κυπριακής Δημοκρατίας», είπε για την αποστολή ελληνικών F-16 και φρεγατών.

Όπως εξήγησε, η απόφαση προέκυψε μετά από επικοινωνία με τον Έλληνα πρωθυπουργό και σε συνεννόηση μεταξύ των υπουργείων Άμυνας των δύο χωρών. «Ζητήσαμε ενισχύσεις σε συγκεκριμένους τομείς και υπήρξε άμεση ανταπόκριση».

«Είναι η πρώτη φορά που βλέπω τέτοιου είδους ανταπόκριση και συνεργασία από πλευράς της ΕΕ» σχολίασε, υπογραμμίζοντας πως αναφέρεται τόσο στους θεσμούς όσο και στα κράτη-μέλη.

«Είμαστε σε διαβούλευση και με άλλα κράτη μέλη, έτσι ώστε με τη δική τους βοήθεια να ενισχυθούν οι δυνατότητες της Κυπριακής Δημοκρατίας», είπε.

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο ένταξης της Κύπρου στο ΝΑΤΟ, ανέφερε ότι εάν ήταν εφικτό η Κυπριακή Δημοκρατία να καταστεί άμεσα κράτος-μέλος της Συμμαχίας, θα υπέβαλλε σχετική αίτηση.

Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι κάτι τέτοιο δεν μπορεί να προχωρήσει προς το παρόν, λόγω των υφιστάμενων πολιτικών συνθηκών και της πάγιας στάσης της Τουρκίας.

Παράλληλα, σημείωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη προετοιμασία σε στρατιωτικό, επιχειρησιακό και διοικητικό επίπεδο, ώστε η χώρα να είναι έτοιμη να κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες.

Αναφερόμενος, τέλος, στις σχέσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο και στις δηλώσεις του Βρετανού υπουργού Άμυνας σχετικά με τις βρετανικές βάσεις στην Κύπρο, παραδέχθηκε ότι προκλήθηκε ενόχληση.

Όπως εξήγησε, η αρχική τοποθέτηση δεν ανταποκρινόταν πλήρως στην πραγματικότητα και δημιούργησε ανησυχία στην κυπριακή πλευρά.

Όπως δήλωσε, χρειάστηκαν επαφές ακόμη και με τον Βρετανό πρωθυπουργό, προκειμένου να δοθούν διευκρινίσεις ότι οι βρετανικές βάσεις στην Κύπρο δεν χρησιμοποιούνται για επιθετικές επιχειρήσεις που συνδέονται με τον πόλεμο.

Τέλος, υπενθύμισε ότι περίπου 10.000 Κύπριοι πολίτες κατοικούν εντός των περιοχών των βρετανικών βάσεων, γεγονός που καθιστά το θέμα ιδιαίτερα σημαντικό και άμεσου ενδιαφέροντος για την Κυπριακή Δημοκρατία.

Δείτε το βίντεο με τα όσα είπε: