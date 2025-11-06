Νέα αεροπορική επίθεση του Ισραήλ στον νότιο Λίβανο – Στο στόχαστρο τοποθεσία της Χεζμπολάχ, δείτε βίντεο

Το Ισραήλ εξαπέλυσε αεροπορική επιδρομή κατά της περιοχής της Τύρου στον νότιο Λίβανο, μεταξύ Τούρα και Αλ-Αμπασίγια, όπως μεταδίδουν τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Την ισραηλινή επίθεση επιβεβαίωσαν και οι Αμυντικές Δυνάμεις του Ισραήλ (IDF), σημειώνοντας ότι στοχοποίησαν μέλη της λεγόμενης κατασκευαστικού βραχίονα της Χεζμπολάχ.

The IDF confirms carrying out an airstrike in the Tyre area of southern Lebanon a short while ago, saying it targeted operatives in the terror group's so-called construction unit.



Σύμφωνα με τους IDF, η λιβανέζικη οργάνωση χρησιμοποιούσε την περιοχή για την «παραγωγή εξοπλισμού που χρησιμοποιείται από τους τρομοκράτες της για την αποκατάσταση των υποδομών της» που καταστράφηκαν από τις ισραηλινές επιθέσεις πέρυσι.