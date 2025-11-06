MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Νέα αεροπορική επίθεση του Ισραήλ στον νότιο Λίβανο – Στο στόχαστρο τοποθεσία της Χεζμπολάχ, δείτε βίντεο

Το Ισραήλ εξαπέλυσε αεροπορική επιδρομή κατά της περιοχής της Τύρου στον νότιο Λίβανο, μεταξύ Τούρα και Αλ-Αμπασίγια, όπως μεταδίδουν τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Την ισραηλινή επίθεση επιβεβαίωσαν και οι Αμυντικές Δυνάμεις του Ισραήλ (IDF), σημειώνοντας ότι στοχοποίησαν μέλη της λεγόμενης κατασκευαστικού βραχίονα της Χεζμπολάχ.

Σύμφωνα με τους IDF, η λιβανέζικη οργάνωση χρησιμοποιούσε την περιοχή για την «παραγωγή εξοπλισμού που χρησιμοποιείται από τους τρομοκράτες της για την αποκατάσταση των υποδομών της» που καταστράφηκαν από τις ισραηλινές επιθέσεις πέρυσι.

