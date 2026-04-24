Νάπολη: Ανήλικος πέταξε άγαλμα 12 κιλών από μπαλκόνι και σκότωσε τουρίστρια – Βίντεο ντοκουμέντο

Το δρόμο της Δικαιοσύνης έχει πάρει η υπόθεση μίας 30χρονης τουρίστριας στη Νάπολη που έχασε τη ζωή της το 2024, όταν ένας 13χρονος της έριξε άγαλμα 12 κιλών από μπαλκόνι.

Η 30χρονη Κιάρα Τζακόνις βρισκόταν με τον σύντροφό της σε διακοπές για τα γενέθλιά της στην ιταλική πόλη. Το ζευγάρι μετέφερε αποσκευές σε έναν ήσυχο δρόμο στη Νάπολη, όταν ένα άγαλμα από όνυχα εκτοξεύτηκε από ένα μπαλκόνι, όπως υπενθυμίζει η Sun.

Σύμφωνα με τις Αρχές ο 13χρονος πέταξε το άγαλμα βάρους 12 κιλών από το μπαλκόνι του τρίτου ορόφου στις 15 Σεπτεμβρίου 2024, χτυπώντας την Κιάρα στο κεφάλι. Οι γονείς του βρίσκονται αντιμέτωποι με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας εξ αμελείας.

Κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης από ένα κοντινό καφέ καταγράφει την 30χρονη να καταρρέει και τον φίλο της να φωνάζει για βοήθεια. Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο και υπεβλήθη σε χειρουργείο, ωστόσο κατέληξε δύο ημέρες αργότερα από κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Το αγόρι αθωώθηκε από δικαστήριο ανηλίκων επειδή ήταν κάτω των 14 ετών και ως εκ τούτου δεν μπορεί να θεωρηθεί ποινικά υπεύθυνο σύμφωνα με την ιταλική νομοθεσία.

Τι υποστηρίζουν οι γονείς

Οι Ιταλοί εισαγγελείς υποστηρίζουν ότι η τραγωδία θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί αν οι γονείς του είχαν το νου τους στον γιο τους. Σύμφωνα με τις εισαγγελικές Αρχές οι γονείς φέρουν ευθύνη επειδή δεν επέβλεπαν τον γιο τους, ο οποίος εκτιμάται ότι είχε προβεί σε παρόμοιες επικίνδυνες πράξεις στο παρελθόν. Ωστόσο, το ζευγάρι αρνήθηκε κατηγορηματικά οποιαδήποτε ευθύνη.

Επιμένουν ότι δεν είχαν καμία εμπλοκή στο περιστατικό και ισχυρίζονται ότι το άγαλμα δεν τους ανήκε. Επίσης, έχουν ασκήσει έφεση, κατά της απόφασης του δικαστηρίου να αθωώσει τον γιο τους λόγω της ηλικίας του. Οι γονείς του υποστηρίζουν ότι πρέπει να αθωωθεί με βάση τα γεγονότα της υπόθεσης και όχι απλώς λόγω της ηλικίας του.

Ακρόαση για να αποφασιστεί εάν η υπόθεση θα παραπεμφθεί σε δίκη έχει προγραμματιστεί για τις 26 Ιουνίου.