Μακελειό στην Αργεντινή: Νεκρός 13χρονος μαθητής και οκτώ τραυματίες από 15χρονο που άνοιξε πυρ μέσα σε σχολείο

Μια σοκαριστική επίθεση με πυροβολισμούς σημειώθηκε σε σχολείο στην Αργεντινή, με αποτέλεσμα έναν 13χρονο νεκρό και τουλάχιστον οκτώ τραυματίες, όταν 15χρονος μαθητής άνοιξε πυρ μέσα στο σχολικό συγκρότημα.



Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν στο Παιδαγωγικό Σχολείο Mariano Moreno N°40 στην πόλη Σαν Κριστόμπαλ της επαρχίας Σάντα Φε, περίπου στις 07:15 τοπική ώρα, την ώρα που οι μαθητές συμμετείχαν στην έπαρση της σημαίας.



Ο 15χρονος έβγαλε όπλο από το σακίδιό του και πυροβόλησε επανειλημμένα εναντίον συμμαθητών του, πριν ακινητοποιηθεί και συλληφθεί από την αστυνομία. Μαρτυρίες μαθητών αναφέρουν ότι ο 15χρονος είχε κρύψει το όπλο σε θήκη κιθάρας, ενώ μια μαθήτρια υποστήριξε ότι η επίθεση ενδέχεται να συνδέεται με περιστατικά εκφοβισμού, κάτι που εξετάζεται από τις αρχές.

Σύμφωνα με τις Αρχές, ο δράστης χρησιμοποίησε κυνηγετικό όπλο και πυροβόλησε τέσσερις έως πέντε φορές, τραυματίζοντας μαθητές. Ένας 13χρονος έχασε τη ζωή του, ενώ τουλάχιστον οκτώ άτομα τραυματίστηκαν. Δύο μαθητές τραυματίστηκαν σοβαρότερα από τα σκάγια, με τον έναν να μεταφέρεται στο νοσοκομείο της Ραφαέλα για χειρουργική επέμβαση, ενώ άλλοι μαθητές υπέστησαν τραύματα κατά την προσπάθειά τους να διαφύγουν, σπάζοντας παράθυρα και τζάμια μέσα στον πανικό.

Ιατρικές πηγές ανέφεραν ότι η ζωή των τραυματιών δεν διατρέχει άμεσο κίνδυνο, ενώ οι υγειονομικές αρχές κινητοποιήθηκαν άμεσα για την περίθαλψη των μαθητών.

Ο γραμματέας του Δήμου Σαν Κριστόμπαλ, Ραμίρο Μουνιόζ, επιβεβαίωσε τον θάνατο του 13χρονου, ενώ εκπαιδευτικοί ανέφεραν ότι ο δράστης θεωρούνταν καλός μαθητής με καλή συμπεριφορά, γεγονός που προκάλεσε ακόμη μεγαλύτερη έκπληξη.



Ο κυβερνήτης της Σάντα Φε, Μαξιμιλιάνο Πουλάρο, δήλωσε ότι «ποτέ δεν είχε συμβεί κάτι τέτοιο», υπογραμμίζοντας το σοκ που έχει προκαλέσει το περιστατικό στην περιοχή.

Οι αρχές της Σάντα Φε κήρυξαν διήμερο πένθος, ενώ τα μαθήματα ανεστάλησαν και το σχολείο παραμένει αποκλεισμένο. Η τοπική εισαγγελία συνεχίζει την έρευνα για τις συνθήκες της επίθεσης και το ενδεχόμενο προμελέτης.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονη αναστάτωση στην πόλη των περίπου 100.000 κατοίκων, ενώ αθλητικοί και κοινωνικοί φορείς εξέφρασαν τη συμπαράστασή τους στην οικογένεια του 13χρονου θύματος.

Επιθέσεις αυτού του τύπου είναι εξαιρετικά σπάνιες στην Αργεντινή. Η πρώτη καταγεγραμμένη περίπτωση σημειώθηκε το 1997, ενώ το πιο σοβαρό περιστατικό ήταν το 2004 στη Σφαγή του Κάρμεν ντε Παταγκόνες, με τρεις νεκρούς μαθητές.