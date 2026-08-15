Άννα Λιβαθυνού: Προτιμώ να καθυστερήσω λίγο μία είδηση παρά να μεταδώσω κάτι που δεν έχω επιβεβαιώσει

Για τη διαδρομή της στον χώρο της ενημέρωσης, τις δυσκολίες που συνάντησε αλλά και τις αρχές που ακολουθεί στη δουλειά της μίλησε η Άννα Λιβαθυνού. Σε συνέντευξή της στην Πολυξένη Καραμίχα και τη Real Life, η δημοσιογράφος αναφέρθηκε στις εμπειρίες που τη διαμόρφωσαν και στις φορές που χρειάστηκε να ξεκινήσει ξανά από την αρχή.

Η δημοσιογράφος Άννα Λιβαθυνού, η οποία συμμετέχει στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλοκαίρι μαζί», στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία της σωστής και διασταυρωμένης πληροφορίας. Σε μια εποχή όπου όλα κινούνται με μεγάλη ταχύτητα, εξηγεί πως για εκείνη μεγαλύτερη σημασία έχει μια είδηση να είναι σωστή και επιβεβαιωμένη παρά απλώς να μεταδοθεί πρώτη.

Όταν ρωτήθηκε ποια στιγμή της επαγγελματικής της πορείας θεωρεί καθοριστική, απάντησε:

«Δυσκολεύομαι να ξεχωρίσω μία μόνο στιγμή. Υπήρξαν άνθρωποι, επιλογές και εμπειρίες που με διαμόρφωσαν. Αν έπρεπε όμως να επιλέξω, θα έλεγα πως καθοριστικές ήταν οι φορές που χρειάστηκε να ξεκινήσω από την αρχή, να προσαρμοστώ και να αποδείξω ξανά τον εαυτό μου. Δεν είναι μόνο οι επιτυχίες που μας διαμορφώνουν, αλλά κυρίως οι δυσκολίες και ο τρόπος που επιλέγουμε να τις αντιμετωπίζουμε. Εκεί, πιστεύω, κρύβεται το κλειδί της εξέλιξης και της επιτυχίας».

Η Άννα Λιβαθυνού μίλησε και για ένα από τα μεγαλύτερα ζητήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα όσοι εργάζονται στην ενημέρωση: την πίεση να μεταδώσουν μια είδηση όσο το δυνατόν γρηγορότερα, χωρίς όμως να θυσιάζεται η αξιοπιστία.

«Είναι ίσως μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της εποχής μας. Όλοι θέλουν να είναι πρώτοι, αλλά για εμένα μεγαλύτερη αξία δεν έχει μόνο να είσαι πρώτος αλλά να είσαι και σωστός. Ένα λάθος μπορεί να γίνει μέσα σε δευτερόλεπτα και να αναπαραχθεί παντού. Γι’ αυτό, όσο κι αν πιέζει ο χρόνος, η διασταύρωση της είδησης, της πληροφορίας παραμένει βασική αρχή. Προτιμώ να καθυστερήσω λίγο μία είδηση παρά να μεταδώσω κάτι που δεν έχω επιβεβαιώσει και μπορεί να αποδειχθεί λάθος».

Μέσα από τα λόγια της, η Άννα Λιβαθυνού ξεκαθαρίζει πως, παρά τις μεγάλες αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο φτάνει σήμερα η πληροφορία στο κοινό, η διασταύρωση και η αξιοπιστία παραμένουν για εκείνη βασικά στοιχεία της δημοσιογραφίας.