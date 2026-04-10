Λίβανος: Σε 357 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών από τα ισραηλινά πλήγματα την Τετάρτη σε όλη τη χώρα

Τα ισραηλινά πλήγματα που πραγματοποιήθηκαν ταυτόχρονα την Τετάρτη σε όλο τον Λίβανο σκότωσαν 357 ανθρώπους, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Υγείας, αυξάνοντας σε 1.953 τον αριθμό των νεκρών από την έναρξη του πολέμου μεταξύ του Ισραήλ και της φιλοϊρανικής Χεζμπολάχ στις 2 Μαρτίου.

Ο νεότερος απολογισμός αναφέρει “357 μάρτυρες και 1.223 τραυματίες”, δήλωσε το υπουργείο σε ανακοίνωση, διευκρινίζοντας ότι “ο απολογισμός αυτός δεν είναι οριστικός”, καθώς συνεχίζονται οι επιχειρήσεις έρευνας μέσα στα ερείπια και ταυτοποίησης των θυμάτων.