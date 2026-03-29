Λίβανος: Περισσότεροι από 1.200 οι νεκροί από τις ισραηλινές επιθέσεις τον τελευταίο μήνα

Τα ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα στον Λίβανο έχουν σκοτώσει 1.238 ανθρώπους από την έναρξη του πολέμου μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ στις 2 Μαρτίου, ανάμεσά τους 124 παιδιά, ενώ περισσότεροι από 3.500 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί.

Όπως ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου, μόνο το Σάββατο και την Κυριακή σκοτώθηκαν 49 άνθρωποι. Μεταξύ αυτών, δέκα διασώστες και τρεις δημοσιογράφοι.

Περισσότεροι από ένα εκατομμύριο άνθρωποι έχουν επίσης εκτοπιστεί λόγω των βομβαρδισμών και των εντολών εκκένωσης περιοχών του ισραηλινού στρατού.