Λίβανος: Πάνω από 89 νεκροί και 722 τραυματίες από τις ισραηλινές επιδρομές σήμερα, σύμφωνα με το λιβανικό υπουργείο Υγείας

Πάνω από 89 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 722 τραυματίστηκαν από τις επιδρομές που εξαπέλυσε σήμερα το Ισραήλ σε ολόκληρο τον Λίβανο, σύμφωνα με το λιβανικό υπουργείο Υγείας.

Ένας εκπρόσωπος του υπουργείου δήλωσε στο Reuters ότι μεταξύ των νεκρών είναι 12 διασώστες που σκοτώθηκαν από ισραηλινούς βομβαρδισμούς στον νότιο Λίβανο.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε νωρίτερα ότι έπληξε περίπου 100 στόχους της Χεζμπολάχ σε όλο τον Λίβανο σήμερα, δηλώνοντας ότι πρόκειται για το «μεγαλύτερο συντονισμένο χτύπημα» κατά της φιλοϊρανικής οργάνωσης από το ξέσπασμα του αμερικανοϊσραηλινού πολέμου κατά του Ιράν, στις 28 Φεβρουαρίου.

Ο απολογισμός του υπουργείου Υγείας του Λιβάνου μέχρι χθες, από τα ισραηλινά πλήγματα στη χώρα έκανε λόγο για 1.530 νεκρούς από την αρχή του πολέμου μεταξύ της Χεζμπολάχ και του Ισραήλ στις 2 Μαρτίου.

Ο Λίβανος σύρθηκε στον πόλεμο στις 2 Μαρτίου όταν η Χεζμπολάχ εκτόξευσε ρουκέτες εναντίον του Ισραήλ σε αντίποινα για την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση στο Ιράν κατά την οποία σκοτώθηκε ο αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

