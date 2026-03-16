Λαβρόφ: Έτοιμη η Ρωσία να αναλάβει ρόλο διαμεσολαβητή στη Μέση Ανατολή, δύσκολο να προβλέψουμε πώς θα τελειώσει ο πόλεμος

Έτοιμη να διαδραματίσει ρόλο διαμεσολαβητή στην κρίση που εξελίσσεται γύρω από το Ιράν δηλώνει η Ρωσία, σύμφωνα με τον υπουργό Εξωτερικών της χώρας, Σεργκέι Λαβρόφ, ο οποίος μίλησε μετά τη συνάντησή του με τον επικεφαλής της κυβέρνησης της Κένυας και υπουργό Εξωτερικών και Διασποράς, Μουσάλια Μουνταβάντι.

«Είμαστε έτοιμοι, όπως έχει επανειλημμένα δηλώσει ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, να διαδραματίσουμε διαμεσολαβητικό ρόλο σε αυτή την πολιτική διαδικασία, εάν χρειαστεί. Πιστεύουμε ότι διαθέτουμε τις απαραίτητες δυνατότητες», δήλωσε ο Λαβρόφ.

Αναφερόμενος στην εξέλιξη της κρίσης, ο Ρώσος υπουργός σημείωσε ότι είναι δύσκολο να προβλεφθεί πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση.

Όπως είπε, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε πρόσφατα ότι το Ιράν, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, «έχει ηττηθεί πλήρως».

Την ίδια ημέρα, ωστόσο, εκπρόσωπος των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων δήλωσε ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις δεν έχουν ολοκληρωθεί.

«Την ίδια ημέρα, εκπρόσωπος των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων δήλωσε: “Έχουμε ακόμη χίλιους στόχους μπροστά μας και θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε πάνω σε αυτούς τουλάχιστον μέχρι το Πάσχα”, δηλαδή για τουλάχιστον τρεις ακόμη εβδομάδες», ανέφερε ο Λαβρόφ, υπογραμμίζοντας ότι, υπό αυτές τις συνθήκες, είναι εξαιρετικά δύσκολο να προβλεφθούν οι συνέπειες της κρίσης ή το πώς θα μπορούσε να ολοκληρωθεί.

«Είναι δύσκολο να προβλέψουμε τις συνέπειες αυτής της κρίσης και το πώς μπορεί να τελειώσει, εκτός εάν σταματήσουμε άμεσα, έρθουμε στα συγκαλά μας και αρχίσουμε να εργαζόμαστε για συμφωνίες που αυτή τη φορά δεν θα διαταραχθούν», είπε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, για να καταστεί αυτό εφικτό απαιτούνται συγκεκριμένες εγγυήσεις. «Αυτό απαιτεί εγγυήσεις. Κατανοώ απολύτως ότι το Ιράν χρειάζεται τέτοιες εγγυήσεις», πρόσθεσε.

Παράλληλα, ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών υποστήριξε ότι το Ιράν ενεργεί αμυντικά απέναντι στις επιθέσεις που δέχεται. «Το Ιράν αμύνεται και απαντά στην επιθετικότητα με πλήγματα κατά της στρατιωτικής υποδομής των χωρών που επιτέθηκαν στη δημοκρατία», δήλωσε ο Λαβρόφ, προσθέτοντας ακόμη ότι από την ένταση επηρεάζονται και κράτη της περιοχής του Περσικού Κόλπου. «Δυστυχώς, και τα κράτη του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου υφίστανται επίσης τις συνέπειες».