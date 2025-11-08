MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Κύπρος: Τουρκικό στρατιωτικό όχημα εισήλθε στη νεκρή ζώνη – Παρέμβαση ΟΗΕ

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Μία ακόμη πρόκληση συνέβη σήμερα Σάββατο 08.11.2025, όταν στρατιωτικό όχημα από τα κατεχόμενα, μπήκε στη νεκρή ζώνη στην Κύπρο.

Το περιστατικο σημειώθηκε το πρωί στην περιοχή της Δένεας, με το τουρκικό στρατιωτικό όχημα να μπαίνει στη νεκρή ζώνη για να εκδιώξει Ελληνοκύπριο γεωργό που πήγε να καλλιεργήσει το χωράφι του, σύμφωνα με το Sigmalive.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΚΥΠΕ, γύρω στις 10 το πρωί Ελληνοκύπριος γεωργός εισήλθε στη νεκρή ζώνη στην περιοχή της Δένειας για να καλλιεργήσει το χωράφι του.

Ύστερα από λίγο, στρατιωτικό όχημα των κατοχικών δυνάμεων κατευθύνθηκε προς τον γεωργό, ζητώντας του να αποχωρήσει.

Στη συνέχεια, μετέβησαν στο σημείο μέλη των Ηνωμένων Εθνών και ο γεωργός αποχώρησε. Αφού αποχώρησαν όλοι από το σημείο, το όχημα των κατοχικών δυνάμεων επέστρεψε σε λίγη ώρα και στη συνέχεια επέστρεψαν και τα μέλη της ΟΥΝΦΙΚΥΠ.

Τόσο οι Τούρκοι στρατιώτες όσο και οι άνδρες της ειρηνευτικής Δύναμης, αποχώρησαν από τη νεκρή ζώνη μετά από κάποιο χρονικό διάστημα.

Για το περιστατικό είναι ενήμερο το Υπουργείο Άμυνας.

Κύπρος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 23 ώρες πριν

Reuters: Η Ελλάδα υπογράφει την πρώτη της μακροπρόθεσμη συμφωνία για LNG με τις ΗΠΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 10 ώρες πριν

Σέβη Βολουδάκη: Η Κρήτη δεν ταυτίζεται με τα όπλα, τα πρόσφατα γεγονότα στα Βορίζια ανέδειξαν την ανάγκη για μια πιο αυστηρή πολιτική

LIFESTYLE 5 ώρες πριν

Μαρία Αντωνά για Λιάγκα: Τον επηρεάζουν τα αρνητικά σχόλια, πόσω μάλλον για την εξωτερική του εμφάνιση

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 23 ώρες πριν

Ο Ταξιάρχης Χαλκιδικής έδωσε το σύνθημα των Χριστουγέννων – Φωταγωγήθηκε το πρώτο δέντρο της Ελλάδας στο χωριό των ελάτων! Δείτε βίντεο

ΔΙΕΘΝΗ 9 ώρες πριν

Αφγανιστάν: Η Καμπούλ ανακοίνωσε ότι απέτυχαν οι διαπραγματεύσεις με το Πακιστάν

LIFESTYLE 10 ώρες πριν

Έφυγε από τη ζωή ο σχεδιαστής μόδας Ντίμης Κρίτσας – Είχε ντύσει τις μεγαλύτερες σταρ της χώρας και του Χόλιγουντ