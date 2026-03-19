MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Κύπρος: Ήχησαν σειρήνες στο Ακρωτήρι – Μήνυμα για απειλή ασφαλείας

Φωτογραφία: Facebook/RAF Akrotiri
|
THESTIVAL TEAM

Σειρήνες συναγερμού ήχησαν το απόγευμα της Πέμπτης στο Ακρωτήρι στην Κύπρο.

Μετά από περίπου πέντε λεπτά όμως, σύμφωνα με το sigmalive.com, ο συναγερμός έληξε και οι περιορισμοί στις κινήσεις αφαιρέθηκαν.

Νωρίτερα, στους κατοίκους ήρθε το εξής μήνυμα:

“Μόνο για τους κατοίκους Ακρωτηρίου. Υπάρχει σε εξέλιξη απειλή ασφάλειας. Παρακαλείστε να παραμείνετε εντός των οικιών σας και να παραμείνετε στη θέση σας μέχρι νεότερης επίσημης ενημέρωσης. Απομακρυνθείτε από τα παράθυρα και καλυφθείτε πίσω ή κάτω από ανθεκτικά, συμπαγή έπιπλα. Αναμείνατε περαιτέρω οδηγίες”.

Κύπρος

