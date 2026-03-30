Κουβέιτ: Το Ιράν βομβάρδισε μονάδα αφαλάτωσης και στρατιωτική βάση – Ένας νεκρός και δέκα τραυματίες στρατιωτικοί

Εντείνει τις επιθέσεις στις χώρες του Κόλπου το Ιράν, εξαπολύοντας πυραύλους και drones κατά τη διάρκεια της νύχτας (30/03) στοχεύοντας σε σημεία-κλειδιά του Κουβέιτ.

Το Ιράν χτύπησε εργοστάσιο αφαλάτωσης στο Κουβέιτ που παράγει και ηλεκτρισμό, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας Ινδός εργαζόμενος και να προκληθούν σοβαρές ζημιές.

«Κτίριο της υπηρεσίας εργοστασίου αφαλάτωσης νερού και ηλεκτροπαραγωγής υπέστη επίθεση στο πλαίσιο της ιρανικής επιθετικότητας εναντίον του κράτους του Κουβέιτ, με αποτέλεσμα τον θάνατο Ινδού εργαζομένου και μεγάλες υλικές ζημιές», ανέφερε το υπουργείο Ηλεκτρισμού και Υδάτινων Πόρων μέσω X.

Σχετικά με την στρατιωτική βάση, το επιτελείο ανακοίνωσε πως δέχθηκε και πάλι επίθεση από το Ιράν, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 10 στρατιωτικοί.

«Μια από τις επιθέσεις είχε στόχο στρατόπεδο και τραυμάτισε 10 μέλη των ενόπλων δυνάμεων, που δέχονται τις αναγκαίες ιατρικές φροντίδες», ενώ «προκάλεσε υλικές ζημιές στην εγκατάσταση», ανέφερε το επιτελείο.

Τις τελευταίες ώρες, οι ένοπλες δυνάμεις του Κουβέιτ εντόπισαν 14 βαλλιστικούς πυραύλους και 12 drones στον εναέριο χώρο.

«Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, οι ένοπλες δυνάμεις εντόπισαν 14 βαλλιστικούς πυραύλους και 12 drones του εχθρού στον εναέριο χώρο του Κουβέιτ», σύμφωνα με ανακοινωθέν του γενικού επιτελείου.

Το Κουβέιτ είναι μία από τις χώρες του Κόλπου που έχουν δεχθεί σοβαρά πλήγματα από την ημέρα που ξέσπασε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.

Το Ιράν συνεχίζει να βομβαρδίζει τις γείτονες χώρες, χτυπώντας, όπως λέει, θέσεις που έχουν άμεσες σχέσεις με τις ΗΠΑ, σε μία προσπάθεια να πιέσουν περισσότερο την κατάσταση.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 1 ώρα πριν

Θεσσαλονίκη: Καραμπόλα στον Περιφερειακό με τρία οχήματα

MEDIA NEWS 8 ώρες πριν

Γιώργος Λιάγκας: Η Μαρινέλλα ήταν τυχερή, είχε τον θάνατο που της άρμοζε

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 6 ώρες πριν

Super League: Το πρόγραμμα του Άρη για τις θέσεις 5-8 στα playoffs – Οι ημέρες και ώρες των αγώνων

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 12 ώρες πριν

Εργασίες κοπής πρασίνου στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανιών και Θεσσαλονίκης – Έδεσσας από σήμερα

MEDIA NEWS 9 ώρες πριν

Τσιμτσιλή για Μαρινέλλα: Η κόρη της την προστάτευε και δεν ήθελε για πολλούς λόγους να έρθουν άνθρωποι σε επαφή μαζί της

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 13 λεπτά πριν

Θεσσαλονίκη: Από την πόλη στο χωριό – Δύο ζευγάρια έκαναν μια νέα αρχή στα Πετροκέρασα