ΔΙΕΘΝΗ

Ισραήλ: Καταστρέψαμε μυστική πυρηνική εγκατάσταση κοντά στην Τεχεράνη

Μια μυστική πυρηνική εγκατάσταση στα περίχωρα της Τεχεράνης, στο Ιράν, κατέστρεψε η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία νωρίτερα σήμερα (3/3), όπως ανακοίνωσαν οι δυνάμεις του Ισραήλ.

Σε συνέντευξη Τύπου, ο εκπρόσωπος των Αμυντικών Δυνάμεων του Ισραήλ (IDF), ο Ταξίαρχος Έφι Ντέφριν, δήλωσε ότι στην εν μέρει υπόγεια εγκατάσταση στο Ιράν, που ονομάζεται «Μινζαδέχεϊ», μια ομάδα πυρηνικών επιστημόνων «εργάστηκε κρυφά για να αναπτύξει τις δυνατότητες που απαιτούνται για τα πυρηνικά όπλα».

Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, μετά τον 12ήμερο πόλεμο του Ιουνίου 2025 μεταξύ Ισραήλ και Ιράν, κατά τον οποίο στοχοποιήθηκαν ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις, το Ιράν «δεν σταμάτησε τη στρατιωτική πυρηνική του δραστηριότητα και συνέχισε να αναπτύσσει τις δυνατότητες που απαιτούνται για πυρηνικά όπλα, μεταφέροντας παράλληλα υποδομές σε μια υπόγεια εγκατάσταση προστατευμένη από αεροπορικές επιθέσεις».

Ο ισραηλινός στρατός αναφέρει ότι παρακολούθησε τις δραστηριότητες των Ιρανών πυρηνικών επιστημόνων και «εντόπισε τον νέο τόπο λειτουργίας τους σε αυτήν την τοποθεσία, επιτρέποντας μια ακριβή επίθεση στην μυστική εγκατάσταση».

Η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία έχει ρίξει πάνω από 4.000 βόμβες σε επιθέσεις εναντίον του Ιράν από την έναρξη της επιχείρησης «Βρυχηθμός του Λιονταριού», η οποία ξεκίνησε πριν από τέσσερις ημέρες.

