Ιρανικό drone χτύπησε τον σταθμό της CIA μέσα στην πρεσβεία των ΗΠΑ στο Ριάντ

Σε μια κλιμάκωση που προκαλεί τριγμούς στην αμερικανική ασφάλεια στη Μέση Ανατολή, drone που εικάζεται ότι ανήκει στο Ιράν έπληξε τον σταθμό της CIA εντός του κτιριακού συγκροτήματος της πρεσβείας των ΗΠΑ στη Σαουδική Αραβία.

Το πλήγμα, το οποίο επιβεβαιώνουν πηγές με γνώση της υπόθεσης, όπως μεταδίδει η Washington Post, θεωρείται μια «συμβολική νίκη» για την Ισλαμική Δημοκρατία, η οποία δείχνει ικανή να στοχοποιεί κρίσιμες υποδομές των ΗΠΑ ακόμα και σε βαριά φυλασσόμενες ζώνες των συμμάχων τους.

Πηγή: ethnos.gr