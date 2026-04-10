Γκαλιμπάφ: Εκεχειρία στον Λίβανο και αποδέσμευση ιρανικών κεφαλαίων οι όροι για διαπραγματεύσεις

Φωτογραφία: Pixabay
Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου απαίτησε σήμερα να γίνει κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο και η αποδέσμευση των περιουσιακών στοιχείων της χώρας του πριν από οποιαδήποτε ειρηνευτική διαπραγμάτευση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς οι συνομιλίες έχουν προγραμματιστεί να ξεκινήσουν αύριο, Σάββατο, στο Πακιστάν.

“Δύο από τα μέτρα στα οποία συμφώνησαν οι πλευρές πρέπει ακόμη να εφαρμοστούν: κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο και η αποδέσμευση των περιουσιακών στοιχείων του Ιράν πριν από την έναρξη των διαπραγματεύσεων”, έγραψε ο Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ στον λογαριασμό του στην πλατφόρμα Χ. “Αυτά τα δύο θέματα πρέπει να επιλυθούν πριν αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις”.

Συνομιλίες έχουν προγραμματιστεί στο Πακιστάν μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών, των οποίων ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς αναμένεται το Σάββατο στο Ισλαμαμπάντ.

