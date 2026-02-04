Η Washington Post ξεκινά απολύσεις λόγω οικονομικών πιέσεων

Η εφημερίδα Washington Post, ιδιοκτησίας του δισεκατομμυριούχου Τζεφ Μπέζος, ξεκίνησε ένα εκτεταμένο σχέδιο απολύσεων, σύμφωνα με σημερινό (4.2.2026) δημοσίευμα των New York Times, καθώς η έγκριτη αμερικανική εφημερίδα αντιμετωπίζει δυσκολίες τα τελευταία χρόνια.

Πολλοί ξένοι ανταποκριτές θα απολυθούν, τονίζουν πηγές από άλλα μέσα ενημέρωσης, ενώ τα αθλητικά και τα τοπικά ειδησεογραφικά τμήματα επηρεάζονται επίσης ιδιαίτερα από τις απολύσεις. Η Washington Post μείωσε την κάλυψη των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων του 2026 εν μέσω αυξανόμενων οικονομικών ζημιών.

«Δεν μπορείς να διαλύσεις ένα γραφείο σύνταξης χωρίς συνέπειες για την αξιοπιστία, την επιρροή και το μέλλον του», ανακοίνωσε το Post Guild, το συνδικάτο των εφημερίδων. «Μόνο τα τελευταία τρία χρόνια, το προσωπικό της Washington Post έχει ήδη συρρικνωθεί κατά περίπου 400 άτομα», πρόσθεσε, λέγοντας ότι «αντιτίθεται σθεναρά σε τυχόν περαιτέρω μειώσεις».

«Ολόκληρη η ομάδα» που καλύπτει τη Μέση Ανατολή, καθώς και «οι περισσότεροι» ξένοι ανταποκριτές, θα χάσουν τις δουλειές τους, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ένας από τους εργαζομένους που θα χάσει τη δουλειά του.

Η εφημερίδα, η οποία αποκάλυψε το σκάνδαλο Γουότεργκεϊτ και έχει κερδίσει πολλά βραβεία Πούλιτζερ, βρίσκεται σε κρίση εδώ και χρόνια.