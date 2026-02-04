MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Η Washington Post ξεκινά απολύσεις λόγω οικονομικών πιέσεων

Φωτογραφία: Pixabay
|
THESTIVAL TEAM

Η εφημερίδα Washington Post, ιδιοκτησίας του δισεκατομμυριούχου Τζεφ Μπέζος, ξεκίνησε ένα εκτεταμένο σχέδιο απολύσεων, σύμφωνα με σημερινό (4.2.2026) δημοσίευμα των New York Times, καθώς η έγκριτη αμερικανική εφημερίδα αντιμετωπίζει δυσκολίες τα τελευταία χρόνια.

Πολλοί ξένοι ανταποκριτές θα απολυθούν, τονίζουν πηγές από άλλα μέσα ενημέρωσης, ενώ τα αθλητικά και τα τοπικά ειδησεογραφικά τμήματα επηρεάζονται επίσης ιδιαίτερα από τις απολύσεις. Η Washington Post μείωσε την κάλυψη των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων του 2026 εν μέσω αυξανόμενων οικονομικών ζημιών.

«Δεν μπορείς να διαλύσεις ένα γραφείο σύνταξης χωρίς συνέπειες για την αξιοπιστία, την επιρροή και το μέλλον του», ανακοίνωσε το Post Guild, το συνδικάτο των εφημερίδων. «Μόνο τα τελευταία τρία χρόνια, το προσωπικό της Washington Post έχει ήδη συρρικνωθεί κατά περίπου 400 άτομα», πρόσθεσε, λέγοντας ότι «αντιτίθεται σθεναρά σε τυχόν περαιτέρω μειώσεις».

«Ολόκληρη η ομάδα» που καλύπτει τη Μέση Ανατολή, καθώς και «οι περισσότεροι» ξένοι ανταποκριτές, θα χάσουν τις δουλειές τους, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ένας από τους εργαζομένους που θα χάσει τη δουλειά του.

Η εφημερίδα, η οποία αποκάλυψε το σκάνδαλο Γουότεργκεϊτ και έχει κερδίσει πολλά βραβεία Πούλιτζερ, βρίσκεται σε κρίση εδώ και χρόνια.

Washington Post

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 15 ώρες πριν

Αλέξης Τσίπρας: “Τελικά πόσο διαυγής είναι η Διαύγεια;”

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 3 ώρες πριν

Πάτρα: 19χρονος κατήγγειλε διπλή απόπειρα ληστείας από ανήλικο – Τον απείλησε με κατσαβίδι και πέτρα

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 13 ώρες πριν

ΠΑΟΚ: Ολοκληρώθηκε και τυπικά ο δανεισμός του Τσάλοφ στην Καϊσέρισπορ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 12 ώρες πριν

Τραγωδία στη Χίο: Ιατροδικαστές και νεκροτόμοι μεταβαίνουν εκτάκτως στο νησί – ΕΔΕ διέταξε το υπουργείο Ναυτιλίας

MEDIA NEWS 4 ώρες πριν

Εξερράγη η Ράνια Τζίμα για την τραγωδία στη Χίο: Είναι η δεύτερη φορά που δεν έχουμε οπτική καταγραφή, μοιάζει αδιανόητο

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 3 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Το Σάββατο η κηδεία του Γιώργου Παρχαρίδη