MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Η Τεχεράνη διαψεύδει ότι εξαπέλυσε οποιαδήποτε επίθεση κατά του Ομάν

|
THESTIVAL TEAM

Το Ιράν διέψευσε σήμερα αναφορές ότι εξαπέλυσε οποιαδήποτε στρατιωτική επίθεση κατά του σουλτανάτου του Ομάν, αποκαλώντας «φίλο και γείτονα» το κράτος αυτό του Κόλπου.

Το Γενικό Επιτελείο Ενόπλων Δυνάμεων του Ιράν ανακοίνωσε ότι δεν υπήρξε στρατιωτική επίθεση σε έδαφος του Ομάν, απορρίπτοντας αναφορές που υποδηλώνουν το αντίθετο, σύμφωνα με το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο Press TV.

Νωρίτερα σήμερα, το πρακτορείο ειδήσεων του Ομάν μετέδωσε πως δύο drones αναχαιτίστηκαν στο κυβερνείο Ντοφάρ στο νότιο Ομάν, ενώ ένα τρίτο συνετρίβη κοντά στο λιμάνι της Σαλάλα. Από την έναρξη του πολέμου του Ισραήλ και των ΗΠΑ κατά του Ιράν το Σάββατο, χώρες του Κόλπου, μεταξύ των οποίων και το Ομάν, έγιναν στόχος ιρανικών επιθέσεων, σύμφωνα με τις κυβερνήσεις και τα μέσα ενημέρωσης αυτών των χωρών. Το σουλτανάτο είχε ρόλο μεσολαβητή στις συνομιλίες που είχαν ΗΠΑ και Ιράν την προηγούμενη εβδομάδα, πριν από την έναρξη του πολέμου.

Τεχεράνη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 23 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Βίντεο ντοκουμέντο με τους ζωοκλέφτες που άρπαξαν πρόβατα από μαντρί

ΔΙΕΘΝΗ 20 ώρες πριν

Ντόναλντ Τραμπ: Ανησυχία για το κόκκινο σημάδι στον λαιμό του

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 9 ώρες πριν

Ακρίτα: Είμαστε με το Ιράν και κάθε χώρα που υφίσταται εισβολή από ξένη χώρα

ΔΙΕΘΝΗ 3 ώρες πριν

Μέση Ανατολή: Περίπου 1.500 Έλληνες ζητούν επαναπατρισμό από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 1 ώρα πριν

Λέρος: Ελεύθερος αφέθηκε ο 17χρονος που ομολόγησε ότι σκότωσε τον πατέρα του κατά τη διάρκεια καβγά

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 24 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Ποινή φυλάκισης στον 47χρονο που απέδρασε από το Ιπποκράτειο – “Δεν κατάλαβα πώς έγινε” είπε στην απολογία του