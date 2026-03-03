Η Τεχεράνη διαψεύδει ότι εξαπέλυσε οποιαδήποτε επίθεση κατά του Ομάν

Το Ιράν διέψευσε σήμερα αναφορές ότι εξαπέλυσε οποιαδήποτε στρατιωτική επίθεση κατά του σουλτανάτου του Ομάν, αποκαλώντας «φίλο και γείτονα» το κράτος αυτό του Κόλπου.

Το Γενικό Επιτελείο Ενόπλων Δυνάμεων του Ιράν ανακοίνωσε ότι δεν υπήρξε στρατιωτική επίθεση σε έδαφος του Ομάν, απορρίπτοντας αναφορές που υποδηλώνουν το αντίθετο, σύμφωνα με το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο Press TV.

Νωρίτερα σήμερα, το πρακτορείο ειδήσεων του Ομάν μετέδωσε πως δύο drones αναχαιτίστηκαν στο κυβερνείο Ντοφάρ στο νότιο Ομάν, ενώ ένα τρίτο συνετρίβη κοντά στο λιμάνι της Σαλάλα. Από την έναρξη του πολέμου του Ισραήλ και των ΗΠΑ κατά του Ιράν το Σάββατο, χώρες του Κόλπου, μεταξύ των οποίων και το Ομάν, έγιναν στόχος ιρανικών επιθέσεων, σύμφωνα με τις κυβερνήσεις και τα μέσα ενημέρωσης αυτών των χωρών. Το σουλτανάτο είχε ρόλο μεσολαβητή στις συνομιλίες που είχαν ΗΠΑ και Ιράν την προηγούμενη εβδομάδα, πριν από την έναρξη του πολέμου.