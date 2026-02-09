Η Μαρία Κορίνα Ματσάδο δηλώνει αποφασισμένη να επιστρέψει στη Βενεζουέλα παρά την σύλληψη συνεργάτη της

Η Μαρία Κορίνα Ματσάδο, ηγετική μορφή της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα, δήλωσε αποφασισμένη να επιστρέψει στην πατρίδα της.

Μάλιστα η Μαρία Κορίνα Ματσάδο διευκρίνισε πως η σύλληψη ενός εκ των συνεργατών της στο Καράκας -λίγες ώρες μετά την αποφυλάκισή του- «δεν έχει επηρεάσει» την απόφασή της να επιστρέψει στη Βενεζουέλα.

«Δεν επηρεάζει διόλου την επιστροφή μου. Αντιθέτως…», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) η βραβευμένη με Νόμπελ Ειρήνης, αναφερόμενη στη σύλληψη του αντιφρονούντα Χουάν Πάμπλο Γουανίπα τη Δευτέρα, περίπου 12 ώρες μετά την αποφυλάκισή του.

«Σας έχω ξεκαθαρίσει πως είχα ορισμένες υποχρεώσεις να τακτοποιήσω προτού επιστρέψω. Μόλις επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι, θα επιστρέψω στη Βενεζουέλα», τόνισε η Ματσάδο.