MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Η Μαρία Κορίνα Ματσάδο δηλώνει αποφασισμένη να επιστρέψει στη Βενεζουέλα παρά την σύλληψη συνεργάτη της

|
THESTIVAL TEAM

Η Μαρία Κορίνα Ματσάδο, ηγετική μορφή της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα, δήλωσε αποφασισμένη να επιστρέψει στην πατρίδα της.

Μάλιστα η Μαρία Κορίνα Ματσάδο διευκρίνισε πως η σύλληψη ενός εκ των συνεργατών της στο Καράκας -λίγες ώρες μετά την αποφυλάκισή του- «δεν έχει επηρεάσει» την απόφασή της να επιστρέψει στη Βενεζουέλα.

«Δεν επηρεάζει διόλου την επιστροφή μου. Αντιθέτως…», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) η βραβευμένη με Νόμπελ Ειρήνης, αναφερόμενη στη σύλληψη του αντιφρονούντα Χουάν Πάμπλο Γουανίπα τη Δευτέρα, περίπου 12 ώρες μετά την αποφυλάκισή του.

«Σας έχω ξεκαθαρίσει πως είχα ορισμένες υποχρεώσεις να τακτοποιήσω προτού επιστρέψω. Μόλις επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι, θα επιστρέψω στη Βενεζουέλα», τόνισε η Ματσάδο.

Μαρία Κορίνα Ματσάδο

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 15 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Δέκα συλλήψεις για ηχορύπανση από καταστήματα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 10 ώρες πριν

Μαρέβα Μητσοτάκη: Εξιτήριο από το ΚΑΤ μετά το διπλό χειρουργείο στα χέρια

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 6 ώρες πριν

ΣΥΡΙΖΑ: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει εξελιχθεί σε εξπέρ παραγωγής σκανδάλων

ΥΓΕΙΑ 3 ώρες πριν

Αναπνευστικός συγκυτιακός ιός RSV: Πότε να πάτε το παιδί στον γιατρό

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 3 ώρες πριν

ΠΑΟΚ: Χωρίς Κωνσταντέλια και Ντεσπόντοφ για το κρίσιμο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 9 ώρες πριν

Πρόεδρος ΕΑΥΘ σε Δημογλίδου: Έχουμε καταθέσει πρόταση για χρήση ελαστικών βλημάτων και σφαιριδίων χρώματος