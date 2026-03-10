Η Κάι Τραμπ επισκέφθηκε το πιο ακριβό σούπερ μάρκετ του κόσμου και προκάλεσε αντιδράσεις – Δείτε το βίντεο

Θέμα συζήτησης στα social media έγινε η εγγονή του Ντόναλντ Τραμπ, Κάι, μετά την επίσκεψή της στο «ακριβότερο σούπερ μάρκετ» στον κόσμο.

Η αλυσίδα σούπερ μάρκετ Erewhon, που ιδρύθηκε στη Βοστώνη το 1966 και σήμερα διαθέτει 11 καταστήματα στο Λος Άντζελες, επικεντρώνεται στην πώληση βιολογικών, vegan και τοπικής προέλευσης τροφίμων, ενώ έχει συχνά επικριθεί για τις εξαιρετικά υψηλές τιμές της.

Η 18χρονη Κάι Τραμπ, η οποία στον ελεύθερο χρόνο της μοιράζεται βίντεο από τη ζωή της στο YouTube, πήρε μαζί της τους πράκτορες των Μυστικών Υπηρεσιών, καθώς και τον εικονολήπτη της, και επισκέφθηκε ένα σούπερ μάρκετ Erewhon, όπου δοκίμασε διάφορα προϊόντα, όπως μια πιατέλα σούσι και το διάσημο smoothie τους.

«Αν δεν ξέρετε το Erewhon, είναι ουσιαστικά το πιο ακριβό σούπερ μάρκετ που υπάρχει», είπε στην αρχή του βίντεο, το οποίο αρχικά είχε τίτλο «Δοκίμασα το πιο ακριβό σούπερ μάρκετ στον κόσμο». «Θα πάρουμε τα αγαπημένα μου πράγματα, ακόμη και συμπληρώματα ή οτιδήποτε άλλο, και μετά θα πάμε σπίτι για να τα δοκιμάσουμε» συνέχισε.

Καθώς περπατούσε στους διαδρόμους του καταστήματος και έβλεπε τις τιμές, μοιράστηκε την έκπληξή της με τους θεατές. «Μάλλον θα χρειαστεί να κάνω αίτηση για πτώχευση… Όλα είναι πανάκριβα», σχολίασε.

Στη συνέχεια αγόρασε συμπληρώματα διατροφής, ένα shaker για μπουκάλι νερού, σούσι, ένα βάζο με χουρμάδες και διάφορα σνακ, ενώ εξέφρασε την έκπληξή της όταν έμαθε ότι ένα φούτερ του brand κόστιζε 165 δολάρια, λέγοντας ότι προσπαθούσε να «παραμείνει ψύχραιμη».

Στο ταμείο, η μία μόνο σακούλα με τα ψώνια της έφτασε συνολικά τα 233 δολάρια.

«Αυτός είναι ο χειρότερος τόνος που έχω δοκιμάσει στη ζωή μου»

Στη συνέχεια επέστρεψε στο δωμάτιο του ξενοδοχείου της για να δοκιμάσει μερικά από τα σνακ που είχε αγοράσει, μεταξύ των οποίων και την πιατέλα σούσι. «Λατρεύω το σούσι. Αυτός είναι ο χειρότερος τόνος που έχω δοκιμάσει στη ζωή μου», είπε η Κάι, φτύνοντας το φαγητό. «Ήταν πολύ έντονη η μυρωδιά ψαριού και… σκληρό. Θα κάνω εμετό», πρόσθεσε.

Η Κάι δοκίμασε, επίσης, μερικές μπάλες ρυζιού, vegan κουνουπίδι τύπου buffalo, καθώς και short ribs. «Είναι καλό», είπε.

«Αξίζει όμως 37 δολάρια; Όχι. Μάλλον θα μπορούσα να το φτιάξω όλο αυτό στο σπίτι με… λιγότερα από 10 δολάρια», τόνισε.

Αντιδράσεις στα social

Το βίντεο της Κάι Τραμπ προκάλεσε αμέσως συζήτηση στα σχόλια, με πολλούς χρήστες του YouTube να τη χαρακτηρίζουν «εκτός πραγματικότητας» και «χωρίς επαφή με την πραγματικότητα», επειδή ξόδεψε πάνω από 200 δολάρια για μία σακούλα με ψώνια, την ώρα που εκατομμύρια Αμερικανοί δυσκολεύονται να βάλουν φαγητό στο τραπέζι και να πληρώσουν τους λογαριασμούς τους.

«Ευχαριστούμε που μας έδειξες το σούπερ μάρκετ στο οποίο κανείς από εμάς δεν θα ψωνίσει ποτέ», έγραψε ένας χρήστης, ενώ ένας άλλος σημείωσε: «Οι περισσότεροι Αμερικανοί μετά βίας μπορούν να αντέξουν οικονομικά τα συνηθισμένα ψώνια».

Πολλά άλλα σχόλια κάτω από το βίντεο στο YouTube αναφέρθηκαν στη Μαρία Αντουανέτα και στη Γαλλική Επανάσταση.

Τέλος, ορισμένοι χρήστες ζήτησαν να στρατευτούν η Κάι Τραμπ και ο Μπάρον Τραμπ για να πολεμήσουν στον πόλεμο ΗΠΑ-Ισραήλ εναντίον του Ιράν.