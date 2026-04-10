MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Η αεροπορική εταιρία Smartwings θα ξαναρχίσει τις κανονικές πτήσεις της προς το Τελ Αβίβ από την 15η Απριλίου

Φωτογραφία: Pixabay
|
THESTIVAL TEAM

Η αεροπορική εταιρία Smartwings θα ξαναρχίσει τις κανονικές πτήσεις της προς το Τελ Αβίβ από την 15η Απριλίου, σύμφωνα με μία σημερινή ανακοίνωση της αεροπορικής εταιρίας.

Η Smartwings ανακοίνωσε ότι θα πραγματοποιεί επτά πτήσεις την εβδομάδα προς το Τελ Αβίβ, ενώ θα παρακολουθεί την κατάσταση ασφάλειας στο Ισραήλ, ακολουθώντας τις οδηγίες των αρχών.

Η τουρκική αεροπορική εταιρία Pegasus Airlines συμφώνησε ν’ αγοράσει την Smartwings τον Δεκέμβριο του 2025.

