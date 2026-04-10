Η αεροπορική εταιρία Smartwings θα ξαναρχίσει τις κανονικές πτήσεις της προς το Τελ Αβίβ από την 15η Απριλίου
Φωτογραφία: Pixabay
THESTIVAL TEAM
Η αεροπορική εταιρία Smartwings θα ξαναρχίσει τις κανονικές πτήσεις της προς το Τελ Αβίβ από την 15η Απριλίου, σύμφωνα με μία σημερινή ανακοίνωση της αεροπορικής εταιρίας.
Η Smartwings ανακοίνωσε ότι θα πραγματοποιεί επτά πτήσεις την εβδομάδα προς το Τελ Αβίβ, ενώ θα παρακολουθεί την κατάσταση ασφάλειας στο Ισραήλ, ακολουθώντας τις οδηγίες των αρχών.
Η τουρκική αεροπορική εταιρία Pegasus Airlines συμφώνησε ν’ αγοράσει την Smartwings τον Δεκέμβριο του 2025.
