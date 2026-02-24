MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Γαλλία: Δύο γυναίκες σκοτώθηκαν από χιονοστιβάδα στην Άνω Σαβοΐα

THESTIVAL TEAM

Δύο γυναίκες που είχαν πάει για σκι την Κυριακή στην περιοχή Λα Σαπέλ ντ’Αμποντάνς, στην Άνω Σαβοΐα της ανατολικής Γαλλίας, βρέθηκαν θαμμένες στο χιόνι χθες Δευτέρα, ανεβάζοντας σε 30 τον αριθμό των νεκρών εξαιτίας χιονοστιβάδων από την έναρξη της σεζόν.

Οι δυο γυναίκες όπως αναφέρει το ΑΜΠΕ, δεν παρουσιάστηκαν στη δουλειά τους το πρωί της Δευτέρας, με αποτέλεσμα να υπάρξει κινητοποίηση από φίλους και συναδέλφους. Το αυτοκίνητό τους βρέθηκε κοντά σε χιονοδρομικό κέντρο και αργότερα ελικόπτερο ανίχνευσε σήματα από πομποδέκτες σε σημείο όπου είχε προκληθεί χιονοστιβάδα.

Διασώστες εντόπισαν τις γυναίκες θαμμένες στο χιόνι, «σε βάθος 50 εκατ. και 1,5 μ. αντίστοιχα», σύμφωνα με τις τοπικές αρχές που είχαν προειδοποιήσει για «σημαντικό» κίνδυνο χιονοστιβάδων (Κατηγορίας 3) στην περιοχή.

