Φόνος στη Λεμεσό: Προφυλακίστηκαν τρεις συγκάτοικοι της 30χρονης Νιγηριανής – Την χτύπησαν με σκουπόξυλο

Στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού οδηγήθηκαν σήμερα οι τρεις συγκάτοικοι της 30χρονης Victory Osarumen Thompson από τη Νιγηρία, οι οποίες τελικά προφυλακίστηκαν για οκτώ ημέρες για σκοπούς ολοκλήρωσης της ανάκρισης.

Σύμφωνα με το protothema.gr, οι ανακριτές διερευνούν αδικήματα φόνου εκ προμελέτης και συνωμοσίας προς διάπραξη κακουργήματος, ενώ για τη 35χρονη ύποπτη εξετάζεται και παράνομη παραμονή. Οι δικηγόροι τους δεν έφεραν ένσταση.

Υπενθυμίζεται πως η 30χρονη εντοπίστηκε νεκρή χθες το πρωί σε διαμέρισμα στην περιοχή Ποταμός Γερμασόγειας. Σύμφωνα με την Αστυνομία και τους ιατροδικαστές, ο θάνατος οφείλεται σε εγκληματική ενέργεια, με εμφανείς κακώσεις στο πρόσωπο και στο σώμα. Γείτονες κατέθεσαν ότι άκουσαν φωνές από το διαμέρισμα τα ξημερώματα.

Οι τρεις γυναίκες, δύο 24χρονες και μία 35χρονη, από τη Νιγηρία, ισχυρίστηκαν ότι επέστρεψαν στο διαμέρισμα γύρω στις 05:00 τα ξημερώματα, συνοδευόμενες από φιλικό ζευγάρι, επίσης Νιγηριανών, και βρήκαν το θύμα «σε έξαλλη κατάσταση», από πιθανή χρήση ναρκωτικών. Ανέφεραν ότι προσπάθησαν να τη συγκρατήσουν, ότι μία τη χτύπησε με τα χέρια και άλλη με σκουπόξυλο, ενώ μία απ’ αυτές καθάρισε αίματα πριν φτάσει το ασθενοφόρο. Η Αστυνομία αναζητά το ζευγάρι, που φέρεται να έφυγε παίρνοντας και το κινητό της 30χρονης.

Σύμφωνα με την κατάθεση του ανακριτή, οι τρεις Νιγηριανές παραδέχθηκαν ότι τις τελευταίες ημέρες διέμεναν όλες μαζί στο διαμέρισμα όπου «ασκούσαν πορνεία». Εξετάζεται επίσης ισχυρισμός ότι το θύμα είχε κάνει χρήση ναρκωτικών. Στα τεκμήρια περιλαμβάνεται ένα σπασμένο σκουπόξυλο, ενώ οι αρχές αναμένουν ευρήματα από νεκροτομή και τοξικολογικές εξετάσεις.

Οι τέσσερις γυναίκες φέρονται να είχαν μετακομίσει πρόσφατα στη Λεμεσό. Κατά τον βοηθό Αστυνομικό Διευθυντή Λεμεσού, Λευτέρη Κυριάκου, επρόκειτο για γυναίκες που είχαν αιτηθεί άσυλο, με μία από τις ύποπτες να διαμένει παράνομα μετά από απόρριψη της αίτησης της. Η υπόθεση παραμένει σε πλήρη εξέλιξη, με τους ανακριτές να λαμβάνουν δεκάδες επιπλέον καταθέσεις.