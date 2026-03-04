MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Ερντογάν σε Ιράν: Προειδοποιούμε με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο για τα σύνορά μας – Να μην επαναληφθούν παρόμοια περιστατικά

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Προειδοποίηση προς το Ιράν απηύθυνε ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, αναφερόμενος στον ιρανικό πύραυλο που καταρρίφθηκε το πρωί στο Χατάι.

«Όπως και στο σημερινό περιστατικό, λαμβάνουμε κάθε απαραίτητο μέτρο σε στενή διαβούλευση με τους συμμάχους μας στο ΝΑΤΟ και παρεμβαίνουμε άμεσα όταν χρειάζεται. Παράλληλα, διατυπώνουμε με τον πιο σαφή τρόπο τις προειδοποιήσεις μας ώστε να μην επαναληφθούν παρόμοια περιστατικά», είπε ο Τούρκος πρόεδρος.

Ειδικότερα, ο Τούρκος πρόεδρος σε δηλώσεις του μετά το γεύμα με στρατιώτες της Ειδικής Διοίκησης Επιχειρήσεων, είπε:

«Ολοκληρώσαμε τη χρονιά με ρεκόρ στις εξαγωγές αμυντικής βιομηχανίας και αεροδιαστημικής. Στην άσκηση του ΝΑΤΟ στη Γερμανία, οι ένοπλες δυνάμεις μας μάς έκαναν περήφανους και απέσπασαν επαίνους από τους συμμάχους μας. Αν είχαμε δώσει σημασία σε όσους έλεγαν “μην κάνετε δοκιμές πυραύλων γιατί τρομάζουν τα ψάρια”, προφανώς δεν θα είχαμε πετύχει αυτά τα αποτελέσματα. Αν θέλουμε να ζούμε σε αυτά τα εδάφη που αποτελούν την αιώνια πατρίδα μας, πρέπει να αυξάνουμε συνεχώς την αποτρεπτική μας ισχύ. Σε αυτές τις δύσκολες ημέρες δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη όσον αφορά την ασφάλεια των συνόρων μας και του εναέριου χώρου μας».

«Όπως και στο σημερινό περιστατικό το πρωί, λαμβάνουμε κάθε μέτρο σε στενή διαβούλευση με τους συμμάχους μας στο ΝΑΤΟ και προχωρούμε στις απαραίτητες παρεμβάσεις. Διατυπώνουμε με τον πιο σαφή τρόπο τις προειδοποιήσεις μας, ώστε να μην επαναληφθούν παρόμοια περιστατικά. Η βούληση και η ικανότητά μας για τη διασφάλιση της ασφάλειας της χώρας και του λαού μας βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο. Θα οικοδομήσουμε οπωσδήποτε τον “Αιώνα της Τουρκίας”. Ανατρέποντας όλα τα σχέδια και ξεπερνώντας όλα τα εμπόδια, χωρίς να πέσουμε στις παγίδες που μας στήνουν, θα καταφέρουμε με τη βοήθεια του Θεού να παραδώσουμε αυτή τη χώρα στα παιδιά μας ως μια κληρονομιά για την οποία θα είναι περήφανα», κατέληξε ο Ερντογάν.

