Επικοινωνία Φον ντερ Λάιεν – Ζελένσκι ενόψει των ειρηνευτικών συνομιλιών

Φωτογραφία: Intime
Την πάγια θέση της ΕΕ ότι η ευρωπαϊκή στήριξη προς την Ουκρανία θα παραμείνει «ακλόνητη», ενώ η πίεση στη Ρωσία «πρέπει να αυξηθεί», τονίζει η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, μετά την τηλεφωνική συνομιλία που είχε σήμερα με τον Ουκρανό Πρόεδρο Ζελένσκι, ενόψει των ειρηνευτικών συνομιλιών αυτής της εβδομάδας.

«Καθώς πλησιάζουμε στο τέλος του τέταρτου έτος του βάναυσου πολέμου κατά της Ουκρανίας, η Ρωσία συνεχίζει να εντείνει τα εγκλήματα πολέμου, χτυπώντας πολιτικές υποδομές και κατοικίες», αναφέρει με μήνυμά της στο «Χ», η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Σημειώνει, επίσης, ότι «πολύ σύντομα» η ΕΕ θα παρουσιάσει το 20ό πακέτο κυρώσεων – ως «μέσο πίεσης στη Ρωσία, προκειμένου να προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με γνήσια πρόθεση για ειρήνη».

Παράλληλα, προσθέτει ότι «η υποστήριξη της Ευρώπης προς την Ουκρανία παραμένει ακλόνητη», αναφέροντας ειδικότερα τις «εκατοντάδες γεννήτριες» που έχουν αποσταλεί για θέρμανση και φως, το δάνειο ύψους 90 δισεκατομμυρίων ευρώ για τα επόμενα δύο χρόνια και το υπό συζήτηση σχέδιο για ένα «ενοποιημένο Πλαίσιο Ευημερίας με την Ουκρανία και τους Αμερικανούς εταίρους μας».

