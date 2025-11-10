MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Drones εντοπίστηκαν πάνω από πυρηνικό σταθμό στο Βέλγιο

|
THESTIVAL TEAM

Τρία μη επανδρωμένα αεροσκάφη θεάθησαν το βράδυ της Κυριακής πάνω από τον πυρηνικό σταθμό Ντοέλ του Βελγίου, ανέφερε ένας εκπρόσωπος της εταιρείας ενέργειας Engie. Η λειτουργία της μονάδας δεν επηρεάστηκε. Για το συμβάν ενημερώθηκαν οι αρχές, πρόσθεσε.

Το απόγευμα της Κυριακής διακόπηκε προσωρινά η λειτουργία στο αεροδρόμιο της Λιέγης, λόγω ενός μη επανδρωμένου αεροσκάφους, στο πολλοστό τέτοιο συμβάν που σημειώνεται στο Βέλγιο τις τελευταίες ημέρες.

Βέλγιο

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΥΓΕΙΑ 4 ώρες πριν

Επτά σημάδια ότι το έχετε παρακάνει με τη γυμναστική και χρειάζεστε ένα διάλειμμα

MEDIA NEWS 24 ώρες πριν

Τηλεθέαση: Ποια πρωινή εκπομπή επέλεξε το τηλεοπτικό κοινό;

LIFESTYLE 23 ώρες πριν

Σμαράγδα Καρύδη: Ήμουν προετοιμασμένη για το θάνατο του μπαμπά μου, από το 2017 η υγεία του όλο και χειροτέρευε

ΔΙΕΘΝΗ 20 ώρες πριν

Χαμάς: Οι μαχητές που κρύβονται στη Ράφα δεν θα παραδοθούν στις ισραηλινές δυνάμεις

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 11 ώρες πριν

Λουτσέσκου: “Χάσαμε μόνοι μας το ματς, ελπίζω ο τραυματισμός του Κωνσταντέλια να μην είναι σοβαρός”

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1 ώρα πριν

Το νέο βίντεο Τσίπρα από την εκτύπωση της “Ιθάκης” – “Οι μηχανές δουλεύουν στο φουλ”