ΔΙΕΘΝΗ

Χριστοδουλίδης για παρενόχληση από τις τουρκικές δυνάμεις στη Δένεια: “Δεν βοηθά το κλίμα για διάλογο”

Φωτογραφία: West Nicosia News
THESTIVAL TEAM

Διαβεβαίωση πως έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες ενέργειες έδωσε ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, σχετικά με την τελευταία πρόκληση των Τουρκοκυπρίων.

Το πρωί του Σαββάτου Τουρκοκύπριοι στρατιώτες με όχημα αλλά και μέλη της ειρηνευτικής δύναμης του ΟΗΕ έδιωξαν Ελληνοκύπριο αγρότη που είχε μπει στη νεκρή ζώνη για να φροντίσει το χωράφι του. Το περιστατικό έγινε κοντά στο χωριό Δένεια.

Ερωτηθείς για την τουρκοκυπριακή πρόκληση, ο κ. Χριστοδουλίδης είπε πως έχει ενημερωθεί για το τι έγινε στη Δένεια και έχει μιλήσει και με τον πρόεδρο της κοινότητας. «Από την πρώτη στιγμή γίνονται όλες οι αναγκαίες διεργασίες προς συγκεκριμένη κατεύθυνση, έτσι ώστε να μην επαναληφθούν τέτοιου είδους φαινόμενα», δήλωσε ο Κύπριος πρόεδρος.

Σε ερώτηση αν αυτά τα φαινόμενα δυσκολεύουν τις εξελίξεις για το Κυπριακό, ο κ. Χριστοδουλίδης ανέφερε πως σίγουρα δεν είναι θετικές εξελίξεις, «σε μια προσπάθεια που επιχειρούμε να δημιουργηθεί και το κατάλληλο κλίμα έτσι ώστε να επαναρχίσουν οι συνομιλίες».

Το χρονικό

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της του Σαββάτου 08.11.2025, στην περιοχή της Δένειας, με το τουρκικό στρατιωτικό όχημα να μπαίνει στη νεκρή ζώνη για να εκδιώξει Ελληνοκύπριους γεωργούς που πήγαν να καλλιεργήσουν το χωράφι τους, κάτι που κάνουν για πολλά χρόνια.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΚΥΠΕ, γύρω στις 10 το πρωί Ελληνοκύπριος γεωργός εισήλθε στη νεκρή ζώνη στην περιοχή της Δένειας για να καλλιεργήσει το χωράφι του.

Ύστερα από λίγο, στρατιωτικό όχημα των κατοχικών δυνάμεων κατευθύνθηκε προς τον γεωργό, ζητώντας του να αποχωρήσει.

Στη συνέχεια, μετέβησαν στο σημείο μέλη των Ηνωμένων Εθνών και ο γεωργός αποχώρησε. Αφού αποχώρησαν όλοι από το σημείο, το όχημα των κατοχικών δυνάμεων επέστρεψε σε λίγη ώρα και στη συνέχεια επέστρεψαν και τα μέλη της ΟΥΝΦΙΚΥΠ.

Τόσο οι Τούρκοι στρατιώτες όσο και οι άνδρες της ειρηνευτικής Δύναμης, αποχώρησαν από τη νεκρή ζώνη μετά από κάποιο χρονικό διάστημα.

Όπως ανέφερε στο West Nicosia News, ο πρόεδρος της κοινότητας, Χαράλαμπος Αλεξάνδρου, δεν είναι το πρώτο παρόμοιο περιστατικό, ενώ λίγες ημέρες νωρίτερα, τούρκοι στρατιώτες έκοψαν τα συρμπατοπλέγματα που βρισκόντουσαν στην περιοχή εδώ και δεκαετίες για να εισέλθουν και κρατώντας χάρτη, έλεγαν στους γεωργούς ότι τα νέα όρια είναι αυτά που επιδεικνύουν τώρα. Στη πορεία προστέθηκαν άλλα δύο τουρκικά στρατιωτικά οχήματα”.

