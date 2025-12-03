Απάντηση Ρούτε στον Πούτιν: Έτοιμοι να κάνουμε ό,τι χρειάζεται για να προστατεύσουμε τους λαούς μας

«Είμαστε έτοιμοι και πρόθυμοι να κάνουμε ό,τι χρειάζεται για να προστατεύσουμε τους λαούς μας» υπογράμμισε την Τετάρτη ο Μαρκ Ρούτε απαντώντας στις απειλές του Βλαντίμιρ Πούτιν ότι η Ρωσία δεν το θέλει, αλλά είναι «έτοιμη για πόλεμο τώρα» με την Ευρώπη.

«Σε τελική ανάλυση, το ΝΑΤΟ είναι μια αμυντική συμμαχία. Θα παραμείνουμε μια αμυντική συμμαχία, αλλά ας μην κάνει κανείς λάθος, είμαστε έτοιμοι και πρόθυμοι να κάνουμε ό,τι χρειάζεται για να προστατεύσουμε το 1 δισεκατομμύριο των λαών μας και να διασφαλίσουμε την επικράτειά μας», τόνισε ο Ρούτε.

Το ΝΑΤΟ αντιμετωπίζει «πραγματικούς και διαρκείς κινδύνους» προειδοποίησε ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ, στη Σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ στη σκιά του πολέμου της Ουκρανίας.

«Η Ρωσία συνεχίζει τον βάναυσο πόλεμό της εναντίον της Ουκρανίας, στοχεύοντας όλο και περισσότερο τον λαό και τις κρίσιμες υποδομές της καθώς πλησιάζει ο χειμώνας», επισήμανε ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ.

«Η Ρωσία επιδεικνύει επίσης ολοένα και πιο απερίσκεπτη συμπεριφορά όσον αφορά το ΝΑΤΟ, όπως παραβίαση του εναέριου χώρου μας, διεξαγωγή κυβερνοεπιθέσεων και ανάπτυξη αεροσκαφών για τη χαρτογράφηση των υποθαλάσσιων υποδομών των συμμάχων. Αυτά τα περιστατικά υπογραμμίζουν την ανάγκη για ακλόνητη επαγρύπνηση», σημείωσε.

Τα μέλη του ΝΑΤΟ «ενισχύονται σημαντικά», αλλά πρέπει να κάνουν ακόμη περισσότερα στο μέλλον, ανέφερε για τις εξοπλιστικές δαπάνες.

Σχετικά με την Ουκρανία, ο Ρούτε είπε ότι «όλοι θέλουμε να σταματήσει η αιματοχυσία», εκθειάζοντας τον Τραμπ για τις προσπάθειές του να τερματίσει τον πόλεμο.

Αλλά ο Μαρκ Ρούτε ξεκαθάρισε ότι «καθώς οι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις προχωρούν, δεν μπορούμε να αμφιταλαντευόμαστε στη δέσμευσή μας προς την Ουκρανία».

«Η υποστήριξή μας πρέπει να συνεχιστεί αμείωτη για να βοηθήσουμε την Ουκρανία να αμυνθεί σήμερα και να αποτρέψει κινδύνους το αύριο, για το δικό της καλό και για το δικό μας», είπε.

Τόνισε ότι οι υπουργοί ενημερώθηκαν για τις τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία και συζήτησαν την υποστήριξή τους, η οποία «κάνει πραγματική διαφορά επί τόπου».

Ο Ρούτε δήλωσε ότι «η Ουκρανία συνεχίζει να επιδεικνύει απίστευτη ανθεκτικότητα», ακόμη και όταν «ο Πούτιν πιστεύει ότι μπορεί να αντέξει περισσότερο», διαμηνύοντας ότι «δεν πρόκειται να πάμε πουθενά».

Ο ΓΓ. Του ΝΑΤΟ δήλωσε ότι οι συζητήσεις στις Βρυξέλλες είναι «ένα ακόμη σαφές σημάδι ότι κάνει λάθος», καθώς τα μέλη του ΝΑΤΟ συζήτησαν περισσότερες επενδύσεις για να «αυξήσουν τις αμυντικές επενδύσεις, να ενισχύσουν την παραγωγή και να ενισχύσουν την υποστήριξη προς την Ουκρανία καθώς βρισκόμαστε εν αναμονή της συνόδου κορυφής της Άγκυρας» τον επόμενο χρόνο.

Ερωτηθείς για την κατάσταση των διαπραγματεύσεων, εξήρε τον ρόλο του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας ότι είναι «το μόνο άτομο σε ολόκληρο τον κόσμο που κατάφερε να σταματήσει το αδιέξοδο όσον αφορά τον πόλεμο στην Ουκρανία».

«Αλλά η επίτευξη αυτής της ειρήνης, όπως έχει πει και ο Αμερικανός πρόεδρος, δεν είναι κάτι που μπορεί να γίνει σε μια ευθεία γραμμή… Χρειάζεται μια πρόταση στο τραπέζι. Πρέπει να γίνουν συζητήσεις και είδαμε τις συναντήσεις στη Γενεύη, στο Μαϊάμι, χθες στη Μόσχα. Θα είναι μια βήμα προς βήμα προσέγγιση».

Ερωτηθείς για τη χρήση παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων, ο Ρούτε παρατήρησε ότι είναι κάτι «το οποίο, πρωτίστως, εκτυλίσσεται σε επίπεδο ΕΕ», αλλά λέει ότι συζητήθηκε «έμμεσα» κατά τη διάρκεια της σημερινής συνάντησης.

«Η Ουκρανία χρειάζεται τα κεφάλαια -αν όχι μέσω του δανείου αποζημιώσεων, τότε μέσω ενός άλλου μηχανισμού», υπογράμμισε.

Ο Ρούτε αποκάλυψε επίσης ότι τα δύο τρίτα των κρατών-μελών του ΝΑΤΟ έχουν ήδη δεσμευτεί να βοηθήσουν την Ουκρανία με τις αγορές αμερικανικών όπλων μέσω του προγράμματος PURL με δεσμευμένους πόρους συνολικού ύψους 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Το ΝΑΤΟ θα «κάνει περισσότερα» με το PURL για να απαντήσει σε υβριδικές επιθέσεις, δεσμεύθηκε.

«Θα ενεργήσουμε με τρόπο που θα επιλέξουμε εμείς, και θα τον νιώσουν», προειδοποίησε.

Τέλος είπε ότι χώρες-εταίροι, όπως η Αυστρία και η Νέα Ζηλανδία, ανέφεραν επίσης ότι θα συνεισφέρουν στις αγορές.