Αδιανόητο επεισόδιο στο Καπιτώλιο με διαδηλωτή κατά του Ιράν: Τον έβγαλαν σηκωτό και του έσπασαν το χέρι – Δείτε βίντεο

Απίστευτο επεισόδιο εκτυλίχθηκε στο Καπιτώλιο, όπου ο υποψήφιος γερουσιαστής με το κόμμα των Πράσινων, Brian McGinnis, βγήκε «εκτός ελέγχου» διαμαρτυρόμενος για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Το επεισόδιο έγινε το βράδυ της Τετάρτης (4/3) κατά τη διάρκεια συνεδρίασης της Επιτροπής Ενόπλων Δυνάμεων της Γερουσίας, στο Καπιτώλιο. Όπως φαίνεται στα πλάνα, ο Brian McGinnis αρχίζει να φωνάζει «κανείς δεν θέλει να πολεμήσει για το Ισραήλ» με αστυνομικούς του Καπιτωλίου να τον παίρνουν σηκωτό για να τον βγάλουν εκτός αίθουσας.

🇺🇸 « Nous ne voulons pas faire la guerre à l’Iran pour Israël. »

Le vétéran des Marines Brian McGinnis a été expulsé manu militari d’une audition du Sénat mercredi après avoir protesté contre les frappes américaines en Iran. (Sa main aurait été cassée lors de l’intervention.) pic.twitter.com/g8EtkFMjSD March 5, 2026

Ο διαδηλωτής που φέρεται πως είναι και βετεράνος πεζοναύτης, φαίνεται να προβάλει αντίσταση. Τότε, ο επίσης γερουσιαστής, Tim Sheehy αποφασίζει να αναλάβει δράση και να εμπλακεί.

Η ένταση σταμάτησε μόνο όταν ξαφνικά ακούστηκε ένα δυνατό «κρακ». Πληροφορίες αναφέρουν πως οι αστυνομικοί του έσπασαν το χέρι, στην προσπάθειά τους να τον απομακρύνουν από το Καπιτώλιο.

«Η Αστυνομία του Καπιτωλίου προσπαθούσε να απομακρύνει έναν εκτός ελέγχου διαδηλωτή από την ακρόαση της Επιτροπής Ενόπλων Δυνάμεων. Εκείνος αντιστεκόταν. Αποφάσισα να βοηθήσω και να αποκλιμακώσω την κατάσταση», έγραψε ο Sheehy σε ανάρτησή του στο X για το επεισόδιο.

Ο McGinnis αντιμετωπίζει 3 κατηγορίες για επίθεση σε αστυνομικό, καθώς και τρεις κατηγορίες για αντίσταση κατά της σύλληψης και για συνωστισμό, παρεμπόδιση και ενόχληση λόγω παράνομης διαδήλωσης.

Συνολικά 3 αστυνομικοί χρειάστηκε να λάβουν ιατρική φροντίδα για τραυματισμούς, ενώ και ο McGinnis μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, σύμφωνα με την Αστυνομία του Καπιτωλίου.

Πηγή: newsit.gr