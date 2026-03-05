MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Αδιανόητο επεισόδιο στο Καπιτώλιο με διαδηλωτή κατά του Ιράν: Τον έβγαλαν σηκωτό και του έσπασαν το χέρι – Δείτε βίντεο

|
THESTIVAL TEAM

Απίστευτο επεισόδιο εκτυλίχθηκε στο Καπιτώλιο, όπου ο υποψήφιος γερουσιαστής με το κόμμα των Πράσινων, Brian McGinnis, βγήκε «εκτός ελέγχου» διαμαρτυρόμενος για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Το επεισόδιο έγινε το βράδυ της Τετάρτης (4/3) κατά τη διάρκεια συνεδρίασης της Επιτροπής Ενόπλων Δυνάμεων της Γερουσίας, στο Καπιτώλιο. Όπως φαίνεται στα πλάνα, ο Brian McGinnis αρχίζει να φωνάζει «κανείς δεν θέλει να πολεμήσει για το Ισραήλ» με αστυνομικούς του Καπιτωλίου να τον παίρνουν σηκωτό για να τον βγάλουν εκτός αίθουσας.

Ο διαδηλωτής που φέρεται πως είναι και βετεράνος πεζοναύτης, φαίνεται να προβάλει αντίσταση. Τότε, ο επίσης γερουσιαστής, Tim Sheehy αποφασίζει να αναλάβει δράση και να εμπλακεί.

Η ένταση σταμάτησε μόνο όταν ξαφνικά ακούστηκε ένα δυνατό «κρακ». Πληροφορίες αναφέρουν πως οι αστυνομικοί του έσπασαν το χέρι, στην προσπάθειά τους να τον απομακρύνουν από το Καπιτώλιο.

«Η Αστυνομία του Καπιτωλίου προσπαθούσε να απομακρύνει έναν εκτός ελέγχου διαδηλωτή από την ακρόαση της Επιτροπής Ενόπλων Δυνάμεων. Εκείνος αντιστεκόταν. Αποφάσισα να βοηθήσω και να αποκλιμακώσω την κατάσταση», έγραψε ο Sheehy σε ανάρτησή του στο X για το επεισόδιο.

Ο McGinnis αντιμετωπίζει 3 κατηγορίες για επίθεση σε αστυνομικό, καθώς και τρεις κατηγορίες για αντίσταση κατά της σύλληψης και για συνωστισμό, παρεμπόδιση και ενόχληση λόγω παράνομης διαδήλωσης.

Συνολικά 3 αστυνομικοί χρειάστηκε να λάβουν ιατρική φροντίδα για τραυματισμούς, ενώ και ο McGinnis μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, σύμφωνα με την Αστυνομία του Καπιτωλίου.

Πηγή: newsit.gr

Ιράν Καπιτώλιο

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1 ώρα πριν

Boυλή: Την προσεχή Τρίτη το πόρισμα της εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην Ολομέλεια

ΔΙΕΘΝΗ 4 ώρες πριν

Πληροφορίες ότι καταρρίφθηκε Αμερικανικό F-15 από το Ιράν

ΔΙΕΘΝΗ 19 δευτερόλεπτα πριν

Η Βραζιλία επικύρωσε τη συμφωνία ΕΕ – Mercosur για το εμπόριο

ΔΙΕΘΝΗ 6 ώρες πριν

Μεγάλο “πλήγμα” του Ισραήλ στο Ιράν: Κατέστρεψε περίπου 300 συστήματα εκτόξευσης πυραύλων

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 24 ώρες πριν

Ο Νίκος Ανδρουλάκης κατέθεσε αίτημα για προ ημερησίας συζήτηση στη Βουλή για το κράτος δικαίου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 18 ώρες πριν

Ο Γεωργιάδης αποθεώνει Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο: “Σε συγχαίρω, η υποκρισία της Αριστεράς με τον Σάντσεθ έχει ξεπεράσει κάθε όριο”