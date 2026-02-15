Θεσσαλονίκη: Σήμερα η μεγάλη καρναβαλική παρέλαση και το αποκριάτικο πάρτι με τον Τόνι Σφήνο στην “καρδιά” της πόλης
Η μεγάλη καρναβαλική παρέλαση θα πραγματοποιηθεί σήμερα Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2026 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης ενώ θα ακολουθήσει αποκριάτικο πάρτι με τον Τόνι Σφήνο στην πλατεία Αριστοτέλους.
Την παρέλαση διοργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος “Καρναβάλι Θεσσαλονίκης”, υπό την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης.
Η προσυγκέντρωση των καρναβαλιστών θα ξεκινήσει στις 15.00 στο Λευκό Πύργο και από εκεί θα ξεκινήσει η καρναβαλική παρέλαση στις 16.00.
Η πολύχρωμη πορεία θα διασχίσει τις οδούς Εθνικής Αμύνης, Τσιμισκή, Βενιζέλου και μέσω της οδού Μητροπόλεως θα καταλήξει στην Πλατεία Αριστοτέλους.
Μεγάλο αποκριάτικο πάρτι με τον Τόνι Σφήνο
Μετά το πέρας της καρναβαλικής παρέλασης θα πραγματοποιηθεί μεγάλο αποκριάτικο πάρτι με τον Τόνι Σφήνο στις 19:00, στην πλατεία Αριστοτέλους.
Μαζί του η Antonella Cuellar και η μπάντα του the Playmates. Το πρόγραμμα του Τόνι Σφήνου θα είναι μια μουσική αναδρομή στις μελωδίες των δεκαετιών του ’60, του ’70, του ’80 αλλά και του σήμερα, με μείγμα από παλιές αγαπημένες και σύγχρονες επιτυχίες.
Αμέσως μετά οι DJs Eros και Yapartysou, Άνθιμος Βαλτόπουλος, Νίκος Τριανταφυλλίδης θα πάρουν τη μουσική σκυτάλη και θα κρατήσουν τον καρναβαλικό ρυθμό μέχρι τις 23.00.
Οι ομάδες
Για την παρέλαση έχουν δημιουργηθεί 29 θεματικές ομάδες, ενώ εκτός αυτών θα συμμετέχουν σχολεία και σύλλογοι της Θεσσαλονίκης.
1. Thess πειρατές της καρναβαλικής
2. Ω μπε και μπεεε – πρόβατα
3. The flintstones zone
4. Τhess mourlen rouge
5. Μετά τη βροχή – ουράνιο τόξο
6. Μην ψαρώνεις – nemo
7. To bee or not to bee – μέλισσες
8. Thessquid game
9. Greece anatomy – γιατροί και νοσηλευτές
10. Gameland
11. Η Μάσα και ο αρκούδος
12. Πεταλούδες του ονείρου
13. Άρωμα Βενετίας
14. Θεσσαλονίκη είναι εδώ και ό,τι θέλω φορώ
15. Emoji
16. Artistas
17. Rubik
18. Άρωμα Ισπανίας
19. Garden
20. Trappers
21. Atelier
22. Ιndia
23. Τρίγωνα Θεσσαλονίκης
24. Fake news
25. Οι Ιππότες της Τσιμισκή
26. Η συνοδεία του διψασμένου δράκου
27. Τράπουλα
28. Disco
29. Φρουτοσαλάτα
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
- Θεσσαλονίκη: “Η δεξιά, η αριστερά και ο κυρ- Παντελής” μέχρι σήμερα στο θέατρο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών
- Θεσσαλονίκη: Το μαγικό ταξίδι του “Οδυσσεβάχ” συνεχίζεται στο Θέατρο Κολοσσαίον
- Θεσσαλονίκη: Σήμερα η μεγάλη καρναβαλική παρέλαση και το αποκριάτικο πάρτι με τον Τόνι Σφήνο στην “καρδιά” της πόλης