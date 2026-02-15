Θεσσαλονίκη: Σήμερα η μεγάλη καρναβαλική παρέλαση και το αποκριάτικο πάρτι με τον Τόνι Σφήνο στην “καρδιά” της πόλης

Η μεγάλη καρναβαλική παρέλαση θα πραγματοποιηθεί σήμερα Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2026 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης ενώ θα ακολουθήσει αποκριάτικο πάρτι με τον Τόνι Σφήνο στην πλατεία Αριστοτέλους.

Την παρέλαση διοργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος “Καρναβάλι Θεσσαλονίκης”, υπό την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Η προσυγκέντρωση των καρναβαλιστών θα ξεκινήσει στις 15.00 στο Λευκό Πύργο και από εκεί θα ξεκινήσει η καρναβαλική παρέλαση στις 16.00.

Η πολύχρωμη πορεία θα διασχίσει τις οδούς Εθνικής Αμύνης, Τσιμισκή, Βενιζέλου και μέσω της οδού Μητροπόλεως θα καταλήξει στην Πλατεία Αριστοτέλους.

Μεγάλο αποκριάτικο πάρτι με τον Τόνι Σφήνο

Μετά το πέρας της καρναβαλικής παρέλασης θα πραγματοποιηθεί μεγάλο αποκριάτικο πάρτι με τον Τόνι Σφήνο στις 19:00, στην πλατεία Αριστοτέλους.

Μαζί του η Antonella Cuellar και η μπάντα του the Playmates. Το πρόγραμμα του Τόνι Σφήνου θα είναι μια μουσική αναδρομή στις μελωδίες των δεκαετιών του ’60, του ’70, του ’80 αλλά και του σήμερα, με μείγμα από παλιές αγαπημένες και σύγχρονες επιτυχίες.

Αμέσως μετά οι DJs Eros και Yapartysou, Άνθιμος Βαλτόπουλος, Νίκος Τριανταφυλλίδης θα πάρουν τη μουσική σκυτάλη και θα κρατήσουν τον καρναβαλικό ρυθμό μέχρι τις 23.00.

Οι ομάδες

Για την παρέλαση έχουν δημιουργηθεί 29 θεματικές ομάδες, ενώ εκτός αυτών θα συμμετέχουν σχολεία και σύλλογοι της Θεσσαλονίκης.

1. Thess πειρατές της καρναβαλικής

2. Ω μπε και μπεεε – πρόβατα

3. The flintstones zone

4. Τhess mourlen rouge

5. Μετά τη βροχή – ουράνιο τόξο

6. Μην ψαρώνεις – nemo

7. To bee or not to bee – μέλισσες

8. Thessquid game

9. Greece anatomy – γιατροί και νοσηλευτές

10. Gameland

11. Η Μάσα και ο αρκούδος

12. Πεταλούδες του ονείρου

13. Άρωμα Βενετίας

14. Θεσσαλονίκη είναι εδώ και ό,τι θέλω φορώ

15. Emoji

16. Artistas

17. Rubik

18. Άρωμα Ισπανίας

19. Garden

20. Trappers

21. Atelier

22. Ιndia

23. Τρίγωνα Θεσσαλονίκης

24. Fake news

25. Οι Ιππότες της Τσιμισκή

26. Η συνοδεία του διψασμένου δράκου

27. Τράπουλα

28. Disco

29. Φρουτοσαλάτα