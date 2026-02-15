MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ

Θεσσαλονίκη: Σήμερα η μεγάλη καρναβαλική παρέλαση και το αποκριάτικο πάρτι με τον Τόνι Σφήνο στην “καρδιά” της πόλης

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Η μεγάλη καρναβαλική παρέλαση θα πραγματοποιηθεί σήμερα Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2026 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης ενώ θα ακολουθήσει αποκριάτικο πάρτι με τον Τόνι Σφήνο στην πλατεία Αριστοτέλους.

Την παρέλαση διοργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος “Καρναβάλι Θεσσαλονίκης”, υπό την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Η προσυγκέντρωση των καρναβαλιστών θα ξεκινήσει στις 15.00 στο Λευκό Πύργο και από εκεί θα ξεκινήσει η καρναβαλική παρέλαση στις 16.00.

Η πολύχρωμη πορεία θα διασχίσει τις οδούς Εθνικής Αμύνης, Τσιμισκή, Βενιζέλου και μέσω της οδού Μητροπόλεως θα καταλήξει στην Πλατεία Αριστοτέλους.

Μεγάλο αποκριάτικο πάρτι με τον Τόνι Σφήνο

Μετά το πέρας της καρναβαλικής παρέλασης θα πραγματοποιηθεί μεγάλο αποκριάτικο πάρτι με τον Τόνι Σφήνο στις 19:00, στην πλατεία Αριστοτέλους.

Μαζί του η Antonella Cuellar και η μπάντα του the Playmates. Το πρόγραμμα του Τόνι Σφήνου θα είναι μια μουσική αναδρομή στις μελωδίες των δεκαετιών του ’60, του ’70, του ’80 αλλά και του σήμερα, με μείγμα από παλιές αγαπημένες και σύγχρονες επιτυχίες.

Αμέσως μετά οι DJs Eros και Yapartysou, Άνθιμος Βαλτόπουλος, Νίκος Τριανταφυλλίδης θα πάρουν τη μουσική σκυτάλη και θα κρατήσουν τον καρναβαλικό ρυθμό μέχρι τις 23.00.

Οι ομάδες

Για την παρέλαση έχουν δημιουργηθεί 29 θεματικές ομάδες, ενώ εκτός αυτών θα συμμετέχουν σχολεία και σύλλογοι της Θεσσαλονίκης.

1. Thess πειρατές της καρναβαλικής

2. Ω μπε και μπεεε – πρόβατα

3. The flintstones zone

4. Τhess mourlen rouge

5. Μετά τη βροχή – ουράνιο τόξο

6. Μην ψαρώνεις – nemo

7. To bee or not to bee – μέλισσες

8. Thessquid game

9. Greece anatomy – γιατροί και νοσηλευτές

10. Gameland

11. Η Μάσα και ο αρκούδος

12. Πεταλούδες του ονείρου

13. Άρωμα Βενετίας

14. Θεσσαλονίκη είναι εδώ και ό,τι θέλω φορώ

15. Emoji

16. Artistas

17. Rubik

18. Άρωμα Ισπανίας

19. Garden

20. Trappers

21. Atelier

22. Ιndia

23. Τρίγωνα Θεσσαλονίκης

24. Fake news

25. Οι Ιππότες της Τσιμισκή

26. Η συνοδεία του διψασμένου δράκου

27. Τράπουλα

28. Disco

29. Φρουτοσαλάτα

Καρναβάλι Θεσσαλονίκης Παρέλαση

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 22 ώρες πριν

Γιώργος Γιαννόπουλος: Ήμουν εγωιστής και δεν γούσταρα να δουλέψω μαζί της, θα έλεγαν… ο γκόμενος της Δήμητρας Παπαδοπούλου

ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ 16 λεπτά πριν

Θεσσαλονίκη: Σήμερα η μεγάλη καρναβαλική παρέλαση και το αποκριάτικο πάρτι με τον Τόνι Σφήνο στην “καρδιά” της πόλης

ΥΓΕΙΑ 2 ώρες πριν

Αυγά: Πόσα μπορούν να τρώνε την εβδομάδα τα άτομα με καρδιακές παθήσεις

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 22 ώρες πριν

Αντίστροφη μέτρηση για τις φορολογικές δηλώσεις: Προθεσμίες, προσυμπληρωμένα στοιχεία και τι πρέπει να ελέγξουν οι φορολογούμενοι

LIFESTYLE 13 ώρες πριν

Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος για το διαζύγιο από την Βίβιαν Σπανούδη: Δεν το βλέπω με πικρία αλλά με σεβασμό

LIFESTYLE 19 ώρες πριν

Δημήτρης Παπανώτας κατά Νίκου Συρίγου: Οι άνθρωποι που με κρίνουν είναι οι άνθρωποι που σιχαίνονται αυτούς που επέλεξαν να κοιμούνται μαζί τους