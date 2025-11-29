Θεσσαλονίκη: Ο Γιάννης Σερβετάς επιστρέφει σήμερα στη σκηνή του Ράδιο Σίτυ με την παράσταση “Βαλίτσα και Παύλα”

Ο Γιάννης Σερβετάς επιστρέφει για ένα βράδυ στη σκηνή του Ράδιο Σίτυ στη Θεσσαλονίκη, με την StandUpPlus- παράσταση «Βαλίτσα και Παύλα».

Πότε; Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2029

Που; Θέατρο Ράδιο Σίτυ (Β.Όλγας και Παρασκευοπούλου 9, τηλ.2313 254500)

Ώρα έναρξης: 21.30

Εισιτήρια προπωλούνται από 10 ευρώ, μέσω του More.com, στο δίκτυο καταστημάτων Publicκαι στο ταμείο του Ράδιο Σίτυ καθημερινά εκτός Δευτέρας 10.30 – 13.30 και 17.30 με 21.00

Ο Γιάννης Σερβετάς αδειάζει τη βαλίτσα του επί σκηνής.

Από μέσα της βγαίνουν, ξεκαρδιστικές ιστορίες από την οικογένειά και τα παιδικά του χρόνια, αλλά κι από την καθημερινότητά του. Τρυφερές αναμνήσεις κι ιστορίες βγαλμένες από την παραδοσιακή Ελληνική οικογένεια και κοινωνία.

Ιστορίες που προσφέρουν άλλες φορές γέλιο κι άλλες συγκίνηση, ειπωμένες με τον μοναδικό τρόπο αφήγησης του Γιάννη, οι θεατές θα έχουν ένα ζωντανό αλισβερίσι που αλλάζει σε κάθε παράσταση ανάλογα με τις αντιδράσεις τους.

Με τη συνοδεία ζωντανής μουσικής και διαδραστικώνvideo, ο Γιάννη Σερβετάς καταθέτει την ψυχή του σε μία παράσταση βασισμένη σε ένα δικό του πρωτότυπο κείμενο, επιφυλάσσοντας εκπλήξεις για το τέλος:

Τι είναι αυτή η «περιβόητη» Παύλα και τι περιέχει τελικά η βαλίτσα του καθένα μας;

Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2025, ο Γιάννης Σερβετάς θα ξεσκονίσει τη βαλίτσα του στο Θέατρο Ράδιο Σίτυ και εσείς.

Θα γελάσετε,

Θα βουρκώσετε,

Θα ενθουσιαστείτε,

Θα ταξιδέψετε,

Θα θυμηθείτε,

Θα ανατριχιάσετε,

Θα χειροκροτήσετε,

Θα ταυτιστείτε,

Θαξεκαρδιστείτε

Και….. θα καραγουστάρετε

Βαλίτσα και Παύλα για μία και μόνο παράσταση στο Θέατρο Ράδιο Σίτυ.

Σπεύσατε….!

Link προπώλησης εδώ

Για περαιτέρω πληροφορίες: www.artontheroad.gr