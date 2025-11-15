Pony Park: Το πρώτο πάρκο παιδικής αναψυχής μικρών ηρώων στη Θεσσαλονίκη
Το Pony Park Λητής γίνεται το πρώτο παιδικό πάρκο στη Θεσσαλονίκη που συνδυάζει την παιδική διασκέδαση με την κοινωνική ευθύνη. Από σήμερα, Σάββατο 15 Νοεμβρίου, ξεκινούν επτά δράσεις που σκοπό έχουν να ενθαρρύνουν τον ήθο, την προσφορά και τη χαρά στις καρδιές μικρών και μεγάλων.
«Δεν πουλάμε απλώς βόλτες. Χτίζουμε ήρωες, κάθε μέρα, με πράξεις αγάπης», δηλώνει η ιδιοκτήτρια του πάρκου.
Οι 7 δράσεις σύμφωνα με τους διοργανωτές:
- Μια δωρεάν βόλτα για κάθε παιδί
Για κάθε 5 εισιτήρια, ένα παιδί από το «Χαμόγελο του Παιδιού», τη «Μέλισσα», τον «Άγιο Στυλιανό» ή την ΑΡΣΙΣ – Ξενώνας Επείγουσας Φιλοξενίας θα κάνει δωρεάν βόλτα με τα πόνυ. Προπώληση εισητηρίων από 13/11/2025 στο χώρο του pony park. Η μετακίνησή των παιδιών θα γίνει τις μέρες και ώρες που θα συμφωνήσουν οι δύο πλευρές. Σε κάθε φάση της υλοποίησης της δράσης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται σχετικά στη σελίδα στο Facebook.
- Φύτευση δέντρων
Την ερχόμενη άνοιξη , με παιδιά που επισκέπτονται το pony park, θα φυτευθούν 50δέντρα, κάθε ένα με την προσωπική του ταμπέλα.
- Κουμπαράς «Καρότα» Με 1€ μπορείτε να συμβάλετε στη Φιλοζωική της περιοχής, ενώ κάθε 30 του μήνα, η παράδοση θα γίνεται προσωπικά από την ιδιοκτήτρια του pony park .
- Γραμματοκιβώτιο ευχών
Κάθε Κυριακή, μέσα στο χώρο του pony park θα γίνετε κλήρωση για να πραγματοποιηθεί μια υλοποιήσιμη ευχή ενός τυχαίου παιδιού που άφησε το γράμμα του στο γραμματοκβώτιο ευχών .
- Βιβλία για σχολεία
Φέρνοντας ένα παιδικό βιβλίο, η βόλτα με τα πόνυ είναι δωρεάν. Τα βιβλία θα οργανώσουν την βιβλιοθήκη του 2ου Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου “Άγιος Παύλος “
- Ταχυδρόμος αγάπης Μέχρι τις 24/12 γράφουμε γράμματα με μία ευχή για το γηροκομείο , τα πόνυ θα παραδώσουν πραγματικά γράμματα σε ηλικιωμένους του γηροκομείου ή των
γηροκομείων που θα συνεργαστεί, αν και εφόσον τα γράμματα είναι περισσότερα απο τα προβλεπόμενα.
- Ημερολόγιο 2026
100 δωρεάν αντίτυπα με φωτογραφίες παιδιών-επισκεπτών με τα πόνυ σε μορφή ημερολογίου , τα οποία ευελπιστούμε στην αγορά από τους επισκέπτες του πάρκου και τα χρήματα να διατεθούν στον ΕΣΠΙ – Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Ιπποειδών.
