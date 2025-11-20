Περισσότεροι από 20.000 επισκέπτες από 47 χώρες σε Philoxenia-Hotelia και FOOD & DRINKS by Detrop

Την είσοδό τους σε μια νέα εποχή εγκαινίασαν οι Philoxenia-Hotelia και FOOD & DRINKS byDetrop, που, φέρνοντας φέτος πιο κοντά τον τουρισμό με τη γαστρονομία, υποδέχθηκαν από τις 14 έως τις 16 Νοεμβρίου περισσότερους από 20.000 επισκέπτες από 47 χώρες στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης, αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώσεις στους συμμετέχοντες.

Μάλιστα, στις δύο εκθέσεις, που συγκέντρωσαν 550 εκθέτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, πραγματοποιήθηκαν πάνω από 4.350 επιχειρηματικά προγραμματισμένα ραντεβού, τα οποία έθεσαν τις βάσεις για μελλοντικές συνεργασίες, ενώ επί ένα τριήμερο παρουσιάστηκαν προορισμοί εντός και εκτός συνόρων, επιχειρήσεις φιλοξενίας, εταιρείες καφεστίασης και γαστρονομικοί θησαυροί της χώρας μας. Οι δύο εκθέσεις μέσα από την ένωση των δυνάμεών τους απέδειξαν ότι μπορούν να συνδυάσουν παράδοση, καινοτομία και επιχειρηματικές ευκαιρίες.

Τη φετινή διπλή διοργάνωση σηματοδότησε η συμπλήρωση των 40 ετών της Philoxenia, που ανέδειξε ένα πανόραμα προορισμών και τουριστικών επιχειρήσεων, υποδεχόμενη 300 εκθέτες από την Ελλάδα και 21 χώρες του εξωτερικού, μεταξύ των οποίων η Αρμενία, η Αίγυπτος, η Βοσνία, η Γεωργία, η Ιορδανία, η Ινδονησία,

η Τουρκία και η Πορτογαλία. Την τιμητική της είχε η Σερβία με συμμετοχές από αρκετές περιοχές της, με τη ΔΕΘ-HELEXPO μάλιστα να υπογράφει μνημόνιο συνεργασίας με την Περιφερειακή Γραμματεία Οικονομίας και Τουρισμού της Βοϊβοντίνα και τον Εκθεσιακό Οργανισμό του Νόβι Σαντ, ενώ μνημόνιο συνεργασίας υπεγράφη και με την τουρκική «IzmirFair Services, Culture&ArtAffairs Trade Inc.» (IZFAS).

Στο επίκεντρο της 40ης Philoxenia βρέθηκε ένα ενισχυμένο επιχειρηματικό B2B πρόγραμμα με δύο άξονες:

-Τo B2B Corporate Networking, μια νέα προσθήκη, όπου 25 εταιρείες είχαν την ευκαιρία να συναντηθούν με εκθέτες, ξενοδοχεία και τουριστικά γραφεία που παρουσίασαν τις τουριστικές τους υπηρεσίες.

-Το Hosted Buyers Program με 110 προσκεκλημένους επαγγελματίες του τουρισμού από 36 χώρες. Μάλιστα, με Χορηγό Γαστρονομίας την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Πελοποννήσου γεύτηκαν τοπικά προϊόντα, ενώ ο Οργανισμός Τουρισμού Θεσσαλονίκης χορήγησε τοcitytour και το Τμήμα Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ και Τουρισμού του ΔΙΠΑΕ υποστήριξε με εθελοντές. Μέσω αυτών των προγραμμάτων πραγματοποιήθηκαν περισσότερα από 3.700 προγραμματισμένα B2B ραντεβού, ενώ η έκθεση υποδέχθηκε και δύο επιχειρηματικές αποστολές με περίπου 100 άτομα από τη Βόρεια Μακεδονία και τη Βουλγαρία, καθώς και μια πολυμελή αποστολή από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Διευθυντών Ξενοδοχείων.

Στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων για τα 40 χρόνια της Philoxeniaπραγματοποιήθηκε υπό την οργανωτική ευθύνη της ΔΕΘ-HELEXPO και του ΕΟΤ έκθεση τουριστικής αφίσας με υλικό από το 1985 έως σήμερα, ενώ σε συνεργασία με την κοινότητα Greek InstagramersEventsδιοργανώθηκε φωτογραφικός διαγωνισμός «40 Years of Philoxenia», τα νικητήρια έργα του οποίου παρουσιάστηκαν στο περίπτερο 13. Μάλιστα, τα εγκαίνια της Philoxenia συνοδεύτηκαν από δεξίωση του ΕΟΤ για τις τέσσερις δεκαετίες της έκθεσης στον χώρο του τουρισμού. Η 40η Philoxenia-Hotelia είχε στρατηγικό συνεργάτη τον ΕΟΤ και επίσημο συνεργάτη τον ΟΔΑΠ και διοργανώθηκε υπό την αιγίδα των ΣΕΤΕ, ΗΑΤΤΑ, ΠΟΞ, ΞΕΕ και HAPCO.

Στο πλαίσιο των πλούσιων παράλληλων εκδηλώσεών της ξεχώρισε το συνέδριο «Philoxenia in a DigitalEra: Beyond 4.0»,Καινοτομία, Φιλοξενία, Προορισμοί στην Ψηφιακή Εποχή, που φώτισε τις εξελίξεις στο νέο αυτό τουριστικό κεφάλαιο, υπογραμμίζοντας πως ο ψηφιακός μετασχηματισμός είναι μονόδρομος σε μια εποχή ταχύτατων εξελίξεων κατά την οποία η τουριστική εμπειρία έχει αλλάξει ριζικά. Το συνέδριο συνδιοργανώθηκε από τις ΔΕΘ-HELEXPO και Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και συγκεκριμένα από την Αντιπεριφέρεια Ψηφιακής Διακυβέρνησης και την Αντιπεριφέρεια Τουρισμού. Βρέθηκε δε υπό την αιγίδα του ΕΟΤ, του ΣΕΠΕ και του ΣΕΤΠΕ, με χορηγό φιλοξενίας τη FraportGreece.

Επίσης, καθώς η έκθεση αποτελεί μια πλατφόρμα για την άμεση σύνδεση του προσωπικού με την αγορά εργασίας, φιλοξενήθηκε στο συνεδριακό κέντρο «Ι. Βελλίδης» η παράλληλη δράση JobFestivalαπό τη Skywalker.

Πόλος έλξης των επαγγελματιών αποτέλεσε και η έκθεση FOOD & DRINKS by Detrop, η οποία συγκέντρωσε 250 εκθέτες, με δυναμική συμμετοχή των Περιφερειών Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Θεσσαλίας και Βορείου Αιγαίου, αλλά και brands από χώρες όπως η Αιθιοπία, η Αυστραλία, η Βουλγαρία, η Γερμανία, η Ιταλία, η Κίνα και η Νότια Αφρική.

Το AllaboutCafé, που φέτος έσπασε κάθε ρεκόρ με την παρουσία πάνω από 60 μεγάλων brands του κλάδου, πρωταγωνίστησε. Τις εντυπώσεις μάλιστα έκλεψε το Coffee Village, sponsoredbyEurogat, όπου οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν καινοτόμες εκδηλώσεις, σεμινάρια και workshops. Μεγάλο ενδιαφέρον είχαν επίσης τα θεματικά αφιερώματα Drinks&WinebyOenos, Golden Olive, Dairy, Herbs & Honey, Global & Local που ανέδειξαν τοπικές γεύσεις και προϊόντα. Μεταξύ των highlights ήταν το FoodStage της Μακεδονικής Κουζίνας, όπου η Ένωση Επαγγελματιών Μαγειρικής Ελλάδας μαγείρευε ζωντανά, το Olive Oil Bar της Δυτικής Ελλάδας και το Pairing Bar, όπου συνδυάζονταν προϊόντα των εκθετών.

Την ίδια στιγμή μεγάλες ξένες αλυσίδες supermarket, σημαντικοί εισαγωγείς από ευρωπαϊκές χώρες, τη Μέση Ανατολή, τη Νότια Αμερική και τα Βαλκάνια, προσκεκλημένοι αγοραστές και εμπορικοί επισκέπτες από Βαλκάνια, Ηνωμένο Βασίλειο, Ελβετία, Ολλανδία, Τσεχία, Ουγγαρία, Γερμανία, Πολωνία, Λουξεμβούργο, Κύπρο, Σαουδική Αραβία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Ιορδανία, Κύπρο και Βραζιλία, αλλά και Έλληνες αγοραστές από μεγάλα εγχώρια supermarket και τον κλάδο της εστίασης βρέθηκαν στη FOOD & DRINKS by Detrop και πραγματοποίησαν περισσότερα από 650 B2B ραντεβού, σε συνεργασία με τον ΣΒΕ (Σύνδεσμο Βιομηχανιών Ελλάδος), μέλος του δικτύου Enterprise Europe Network – Hellas (ΕΕΝ).

Στο πλαίσιο της έκθεσης πραγματοποιήθηκε για τρίτη συνεχή χρονιά η τελετή απονομής των Food Experts’ Awards (FEA) 2025, που διοργανώθηκαν από το Cibum.gr. Η εκδήλωση, αφιερωμένη στην καινοτομία, την υπευθυνότητα και την αριστεία, αποτέλεσε σημείο αναφοράς για τη βιομηχανία τροφίμων και ποτών, συγκεντρώνοντας εταιρείες, επιστήμονες, επαγγελματίες και φορείς από όλη τη χώρα.