Εγκαινιάστηκαν η Philoxenia-Hotelia και η FOOD & DRINKS by Detrop – Μέχρι τις 16 Νοεμβρίου στη ΔΕΘ

Ως καθρέφτη της φιλοξενίας, αλλά και της πορείας του ελληνικού τουρισμού, χαρακτήρισε την 40 η Διεθνής Έκθεση Τουρισμού, Philoxenia-Hotelia, ο Ευρωπαίος Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού, κ. Απόστολος Τζιτζικώστας, που μαζί με την Υπουργό Τουρισμού, κα. Όλγα Κεφαλογιάννη και τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Ιωάννη Ανδριανό, εγκαινίασαν σήμερα Παρασκευή τη φετινή διοργάνωση των Philoxenia-Hotelia και FOOD & DRINKS by Detrop.

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος υπογράμμισε ότι η Philoxenia-Hotelia αποτελεί τη μεγαλύτερη έκθεση τουρισμού στην Ελλάδα, ενώ τόνισε ότι ο τουρισμός δεν είναι απλώς ένας οικονομικός δείκτης, αλλά αποτελεί τρόπο ζωής και λίγες χώρες στον κόσμο έχουν τόσο ισχυρή και τόσο βαθιά ριζωμένη ταυτότητα φιλοξενίας, όπως η Ελλάδα. Μάλιστα προανήγγειλε ότι τον Απρίλιο του 2026 θα παρουσιάσει την πρώτη στην ιστορία της Ε.Ε. ολοκληρωμένη, πραγματικά κοινή για όλες τις χώρες ευρωπαϊκή στρατηγική για τον τουρισμό. Ακόμη κατά τη διάρκεια του Philoxenia Anniversary Dinner (για τα 40 χρόνια από τη δημιουργία της), που επακολούθησε των εγκαινίων της έκθεσης, τόνισε ότι η ανάπλαση του Διεθνούς Εκθεσιακού Κέντρου Θεσσαλονίκης θα απογειώσει την έκθεση τα επόμενα χρόνια.

Από την πλευρά της η Υπουργός Τουρισμού, κα. Όλγα Κεφαλογιάννη, σημείωσε ότι η Philoxenia αποτελεί εδώ και 4 δεκαετίες πεδίο διαλόγου, διασύνδεσης και διαμοιρασμού της γνώσης για τον τουρισμό, ενώ η 40 η επέτειος από τη δημιουργία της συνιστά σταθμό στην ιστορία του θεσμού. Αναφερόμενη στις επιδόσεις του ελληνικού τουρισμού δήλωσε ότι το 2025 είναι χρονιά ανόδου σε αφίξεις, αλλά και στις ταξιδιωτικές εισπράξεις, τονίζοντας ότι μπαίνουν γερά θεμέλια για την ανάπτυξη του τουρισμού.

Ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Ιωάννης Ανδριανός, ανέδειξε στο χαιρετισμό του την άρρηκτη σύνδεση μεταξύ τουρισμού και γαστρονομίας. Στο πλαίσιο αυτό έκανε λόγο για ενίσχυση της ισχυρής γαστρονομικής ταυτότητας της Ελλάδας και για σύνδεση της με το ελληνικό τουριστικό προϊόν.

Ο Υφυπουργός Εσωτερικών (αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας-Θράκης), κ. Κώστας Γκιουλέκας, επεσήμανε από την πλευρά του τη σύνδεση τουρισμού και πολιτισμού, ενώ αναφέρθηκε και σε πρωτοβουλία παρουσίασης του ελληνικού τουρισμού και προορισμών της χώρας μας σε γειτονικά κράτη.

Η Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, κα. Αθηνά Αηδονά, σημείωσε ότι η Philoxenia-Hotelia είναι θεσμός κύρους 40 χρόνια μετά την πρώτη διοργάνωσή της, η οποία έβαλε τη Θεσσαλονίκη, την Κεντρική Μακεδονία και τη χώρα στον παγκόσμιο εκθεσιακό χάρτη.

Την ανάδειξη του βιώσιμου τουρισμού ως στρατηγική αναγκαιότητα της Θεσσαλονίκης υπογράμμισε ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, κ. Στέλιος Αγγελούδης, κάνοντας μεταξύ άλλων λόγο για την προσπάθεια που θα πραγματοποιηθεί, προκειμένου η πόλη να αποκτήσει απευθείας αεροπορική σύνδεση με τις ΗΠΑ.

Στην τεράστια συμβολή της Philoxenia-Hotelia στην ανάπτυξη του τουρισμού αναφέρθηκε η Πρόεδρος του ΕΟΤ, κα. Άντζελα Βαρελά, η οποία παρουσίασε το χρονικό της δημιουργίας της έκθεσης πριν 40 χρόνια και όσους πρωταγωνίστησαν, προκειμένου να αναπτυχθεί και να αποτελέσει βήμα διαλόγου για όλα τα επίκαιρα ζητήματα του τουρισμού.

Ο Πρόεδρος της ΔΕΘ-HELEXPO, κ. Τάσος Τζήκας, τόνισε στην έναρξη της εκδήλωσης των εγκαινίων ότι η φετινή διοργάνωση της Philoxenia-Hotelia και της FOOD & DRINKS by Detrop είναι μια πολύ πετυχημένη έκθεση με 550 εκθέτες και 4.350 επιχειρηματικά ραντεβού.

Το ωράριο λειτουργίας των δύο εκθέσεων έχει ως εξής:

Σάββατο 10:00 με 20:00 και

Κυριακή 10:00 με 18:00.