MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΕΘ

Δωρεάν πάρκινγκ για όλους στο κέντρο της Θεσσαλονίκης

|
THESTIVAL TEAM

Την επανέναρξη της λειτουργίας δωρεάν χώρου στάθμευσης εντός των εγκαταστάσεών της ανακοινώνει η ΔΕΘ-HELEXPO, στο πλαίσιο της διαρκούς στρατηγικής της για την ενεργό συμβολή της στη βελτίωση της καθημερινότητας εντός του αστικού ιστού της Θεσσαλονίκης.

Συνεπής προς την πάγια δέσμευσή της για αρωγή στην αντιμετώπιση του ελλείμματος χώρων στάθμευσης στο κέντρο της πόλης – όπως έχει αποδειχθεί και από αντίστοιχες πρωτοβουλίες της στο πρόσφατο παρελθόν – η Διοίκηση του εκθεσιακού φορέα προχώρησε στην απόδοση στους πολίτες του χώρου ολιγόωρης στάθμευσης.

Κατόπιν αξιολόγησης του προγράμματος εκδηλώσεων της εταιρείας, ο χώρος στάθμευσης λειτουργεί από την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου και θα παραμείνει ανοιχτός μέχρι την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου. Η καταληκτική ημερομηνία ορίζεται βάσει των απαιτήσεων προετοιμασίας για τη διοργάνωση του θεματικού πάρκου «Αστερόκοσμος», η ανάπτυξη του οποίου επιβάλλει την πλήρη δέσμευση του συγκεκριμένου τμήματος.

Πλαίσιο λειτουργίας

Για την εύρυθμη λειτουργία και την ασφάλεια των χρηστών, έχει εγκατασταθεί η προβλεπόμενη σήμανση και ισχύουν οι εξής παράμετροι:

  • Ωράριο Λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 07:00 έως τις 20:00.
  • Καθεστώς Στάθμευσης: Ο χώρος διατίθεται αποκλειστικά για ολιγόωρη στάθμευση. Μετά το πέρας του ωραρίου (20:00), εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κ.Ο.Κ. και τα οχήματα θα απομακρύνονται με τη συνδρομή της Τροχαίας Θεσσαλονίκης.
  • Πλαίσιο Ευθύνης: Η είσοδος και η στάθμευση γίνονται με αποκλειστική ευθύνη των οδηγών. Η ΔΕΘ-HELEXPO ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν φθορές, κλοπές, ατυχήματα ή περιστατικά πυρκαγιάς εντός του χώρου

Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 20 ώρες πριν

Το Κρεμλίνο κάνει λόγο για μια “σοβαρή διαδικασία” σε εξέλιξη για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία

ΖΩΔΙΑ 16 ώρες πριν

Τρία ζώδια που θα δουν τα όνειρά τους να γίνονται πραγματικότητα τον Δεκέμβριο

LIFESTYLE 17 ώρες πριν

Μελέτης Ηλίας για την εμπειρία του με τα ναρκωτικά: Όποιος κάνει χρήση δεν το ελέγχει, το έχω δει και σε εμένα

ΔΙΕΘΝΗ 1 ώρα πριν

Ο Ερντογάν υποδέχτηκε με τιμές και κανονιοβολισμούς τον Πάπα Λέοντα στην Άγκυρα – Δείτε βίντεο

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ 4 ώρες πριν

Η πρώτη ελληνική λέξη που έμαθε και είπε με άνεση η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ – Δείτε το βίντεο

ΔΙΕΘΝΗ 17 ώρες πριν

Νεκροί οι δύο άνδρες της Εθνοφρουράς που δέχτηκαν πυροβολισμούς κοντά στον Λευκό Οίκο