Δωρεάν πάρκινγκ για όλους στο κέντρο της Θεσσαλονίκης

Την επανέναρξη της λειτουργίας δωρεάν χώρου στάθμευσης εντός των εγκαταστάσεών της ανακοινώνει η ΔΕΘ-HELEXPO, στο πλαίσιο της διαρκούς στρατηγικής της για την ενεργό συμβολή της στη βελτίωση της καθημερινότητας εντός του αστικού ιστού της Θεσσαλονίκης.

Συνεπής προς την πάγια δέσμευσή της για αρωγή στην αντιμετώπιση του ελλείμματος χώρων στάθμευσης στο κέντρο της πόλης – όπως έχει αποδειχθεί και από αντίστοιχες πρωτοβουλίες της στο πρόσφατο παρελθόν – η Διοίκηση του εκθεσιακού φορέα προχώρησε στην απόδοση στους πολίτες του χώρου ολιγόωρης στάθμευσης.

Κατόπιν αξιολόγησης του προγράμματος εκδηλώσεων της εταιρείας, ο χώρος στάθμευσης λειτουργεί από την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου και θα παραμείνει ανοιχτός μέχρι την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου. Η καταληκτική ημερομηνία ορίζεται βάσει των απαιτήσεων προετοιμασίας για τη διοργάνωση του θεματικού πάρκου «Αστερόκοσμος», η ανάπτυξη του οποίου επιβάλλει την πλήρη δέσμευση του συγκεκριμένου τμήματος.

Πλαίσιο λειτουργίας

Για την εύρυθμη λειτουργία και την ασφάλεια των χρηστών, έχει εγκατασταθεί η προβλεπόμενη σήμανση και ισχύουν οι εξής παράμετροι: