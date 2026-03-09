Το μήνυμα του Άλμπερτ Μπουρλά στον Αγγελούδη για την Πλατεία Ελευθερίας: “Εκεί βρισκόταν ο πατέρας μου το 1942”

Στη σημασία της ιστορικής μνήμης και στην ανάγκη να παραμείνει ζωντανή η ανάμνηση των θυμάτων του Ολοκαυτώματος αναφέρθηκαν οι διοργανωτές της 13ης Πορείας Μνήμης με τίτλο «Ποτέ Ξανά, Θεσσαλονίκη-Άουσβιτς 83 χρόνια από την αναχώρηση του πρώτου συρμού».

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης ανέφερε ότι “η Πορεία Μνήμης είναι μια πράξη αντίστασης απέναντι σε όσους επιχειρούν να αλλοιώσουν την Ιστορία αλλά και μια κίνηση βαθιάς ιστορικής αυτογνωσίας” ενώ χαρακτήρισε το Ολοκαύτωμα αποτέλεσμα μιας ιδεολογίας μίσους που οδήγησε σε πρωτοφανή βαρβαρότητα.

Παράλληλα, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης αναφέρθηκε και σε μήνυμα που είχε λάβει από τον Διευθύνων Σύμβουλο της Pfizer, Άλμπερτ Μπουρλά, όταν έγινε γνωστό ότι ξεκινά το έργο ανάπλασης της Πλατεία Ελευθερίας. Όπως είπε, στο μήνυμά του ο Μπουρλά, ο οποίος κατάγεται από εβραϊκή οικογένεια της Θεσσαλονίκης, έγραφε: “Δεν ξέρεις πόση χαρά και ικανοποίηση ένιωσα, γιατί το 1942 σε αυτή την πλατεία βρισκόταν ο πατέρας μου”.

Ο δήμαρχος Στέλιος Αγγελούδης σημείωσε ότι παρόμοια συναισθήματα εκφράζουν χιλιάδες πολίτες της πόλης. “Αυτό το λένε χιλιάδες συμπολίτες μας. Δεν είναι οι εβραίοι συμπολίτες μας, είναι οι Θεσσαλονικείς συμπολίτες μας, οι οποίοι πλήρωσαν αυτό το βαρύ ιστορικό τίμημα”, ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως τόνισε, μέσα από την ανάπλαση της Πλατείας Ελευθερίας, η οποία θα μετατραπεί σε έναν μεγάλο χώρο πρασίνου, η Θεσσαλονίκη επιχειρεί να αποτυπώσει συμβολικά αυτή την ιστορική αποκατάσταση.

Δ. Σαλτιέλ: “Η Θεσσαλονίκη θυμάται και κάνει πράξη όσα είχαν ξεχαστεί για πολλά χρόνια”

Ο πρόεδρος της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης, Δαυίδ Σαλτιέλ, υπογράμμισε ότι η πόλη βίωσε την τραγική απώλεια ενός μεγάλου μέρους των Ελλήνων Εβραίων κατά τη διάρκεια του Ολοκαυτώματος, τονίζοντας πως η διατήρηση της μνήμης τους αποτελεί χρέος της κοινωνίας. Παράλληλα, συνεχάρη τον δήμαρχο Θεσσαλονίκης για τη δημιουργία του πάρκου μνήμης στην Πλατεία Ελευθερίας, καθώς και για την προώθηση του Μουσείου Ολοκαυτώματος Ελλάδος. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, “η Θεσσαλονίκη θυμάται και κάνει πράξη όσα είχαν ξεχαστεί για πολλά χρόνια”.

Από την πλευρά του ο Πρύτανης του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος, Σταμάτης Αγγελόπουλος δήλωσε ότι: “το Ολοκαύτωμα των Εβραίων της Θεσσαλονίκης, των δικών μας Εβραίων, δοκιμάζει τα όρια της λογικής και αυτό πρέπει να αφυπνίσει τις νέες γενιές” ενώ σημείωσε πως στην Ελλάδα είναι δεδομένο ότι είχαμε καθυστερήσει να θεσπίσουμε ημέρες μνήμης των Ελλήνων Εβραίων μαρτύρων.

Ο αντιπρύτανης του ΑΠΘ Ιάκωβος Μιχαηλίδης επισήμανε ότι “η ιστορία της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης είναι ένα κομμάτι της ιστορίας του Πανεπιστημίου που οφείλουμε να το αναδείξουμε και να το προβάλλουμε, ιδιαίτερα στην εποχή μας που σημειώνεται έξαρση του αντισημιτισμού και της ανόδου λαϊκιστικών καθεστώτων σε όλο τον κόσμο”.

Ο αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Ιωάννης Ταμπακούδης τόνισε ότι: “είμαστε και φέτος εδώ γιατί πιστεύουμε ότι είναι χρέος μας, όχι μόνο απέναντι σε αυτούς που χάθηκαν, αλλά και απέναντι στους εαυτούς μας και τα παιδιά μας, ένα χρέος που δεν μας επιτρέπει να ξεχνάμε το τραγικό εξανδραποδισμό των περίπου 50.000 συμπατριωτών μας Εβραίων που δεν γύρισαν ποτέ στο γενέθλιο τόπο μετά από εκείνο το μοιραίο ταξίδι προς τα στρατόπεδα θανάτου”.

Η Πορεία Μνήμης θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 15 Μαρτίου 2026 και αποτελεί μια συμβολική διαδρομή που τιμά τα θύματα της εβραϊκής κοινότητας της πόλης, οι οποίοι εκτοπίστηκαν στα ναζιστικά στρατόπεδα συγκέντρωσης κατά τη διάρκεια του Ολοκαυτώματος.

Τη διοργάνωση της δράσης έχουν αναλάβει από κοινού ο Δήμος Θεσσαλονίκης, η Ισραηλιτική Κοινότητα Θεσσαλονίκης, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος και το Γενικό Προξενείο της Γαλλίας.

Οι φορείς κάλεσαν τους πολίτες να συμμετάσχουν μαζικά στην Πορεία Μνήμης, στέλνοντας το μήνυμα ότι η ιστορία δεν πρέπει να ξεχνιέται και ότι η μνήμη αποτελεί βασικό στοιχείο για την προάσπιση των αξιών της δημοκρατίας και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.