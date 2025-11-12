MENOY

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΚΕΔΕ: Συμβολικό “λουκέτο” στους δήμους και συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από τη Βουλή για τον κρατικό προϋπολογισμό

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Συμβολικό κλείσιμο των δήμων και συγκέντρωση των αιρετών της αυτοδιοίκησης αποφάσισε η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), στις 19 Δεκεμβρίου, την παραμονή της ψήφισης του κρατικού προϋπολογισμού.

Κατά τη συνεδρίαση του ΔΣ, ο πρόεδρος της Ένωσης, Λάζαρος Κυρίζογλου γνωστοποίησε ότι στις 17 Δεκεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η έκτακτη γενική συνέλευση της ΚΕΔΕ σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας, με αντικείμενο τον νέο Κώδικα για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, καλώντας τις Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων (ΠΕΔ) να ολοκληρώσουν τις δικές τους συνελεύσεις έως τότε.

Ενημέρωσε επίσης το σώμα για τις θεσμικές συναντήσεις που θα ακολουθήσουν με τον πρόεδρο της Βουλής και τους αρχηγούς των κομμάτων στο πλαίσιο της συνέχισης του διαλόγου για τα κρίσιμα ζητήματα που απασχολούν την τοπική αυτοδιοίκηση.

ΚΕΔΕ

