Ηράκλειο: Βρέθηκε οπλοστάσιο στο σπίτι 60χρονου μετά από έρευνα για ενδοοικογενειακή βία

Χειροπέδες σε 60χρονο πέρασε η αστυνομία χθες, Μεγάλο Σάββατο (11/4/2026), καθώς την στιγμή που τον ερευνούσαν για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας εναντίον της 52χρονης συζύγου του βρήκαν στο σπίτι του στο Ηράκλειο και ένα μίνι οπλοστάσιο.

Η γυναίκα κατήγγειλε αρχικά ότι ο 60χρονος την απείλησε με βία, με αποτέλεσμα να κινηθούν άμεσα οι αστυνομικές διαδικασίες και να πραγματοποιηθεί έρευνα από τις αρμόδιες αρχές. Κατά τις έρευνες σε χώρους που χρησιμοποιούσε στο Ηράκλειο, εντοπίστηκε και κατασχέθηκε μεγάλος αριθμός όπλων, πυρομαχικών και άλλων αντικειμένων.

Από έρευνες σε οικίες που κατέχει και χρησιμοποιεί ο 60χρονος βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

  • (3) κυνηγετικά όπλα
  • αεροβόλο τυφέκιο μετά της διόπτρας,
  • αεροβόλο πιστόλι με αμπούλα εντός θήκης,
  • αεροβόλο περίστροφο,
  • βαλλίστρα,
  • (8) μαχαίρια
  • (486) φυσίγγια διαφόρων τύπων και διαμετρημάτων
  • (3)συσκευασίες με βολίδες αεροβόλου όπλου,
  • ζώνη κυνηγιού,
  • κάλυκες διαφόρων διαμετρημάτων
  • (20) κροτίδες,
  • (2) παλιές εικόνες χριστιανικών αναπαραστάσεων,
  • (1) οστεοφυλάκιο με λείψανα,
  • (18) πετρώδη κομμάτια πιθανόν παλαιάς περιόδου

Προανάκριση συνεχίζεται από το Αστυνομικό Τμήμα Μινώα Πεδιάδος.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 6 ώρες πριν

Μαρτυρία για την πολυκατοικία που κατέρρευσε στην Κύπρο: “Το ταβάνι είχε μια τεράστια τρύπα, σίδερα κρέμονταν και έπεφταν τσιμέντα”

ΧΑΛΑΡΑ 23 ώρες πριν

Το φυτό που ανθίζει ακόμα και όταν το ξεχνάς -Χρειάζεται ελάχιστη προσοχή

ΧΑΛΑΡΑ 18 ώρες πριν

Κυριακή του Πάσχα: Τι γιορτάζουμε και γιατί σουβλίζουμε αρνί

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 8 ώρες πριν

Βλάχος: Τα παιδιά ζουν και αναπνέουν για να παίξουν στην εθνική ομάδα

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 6 ώρες πριν

Τούρκος αλιέας επιχείρησε να ψαρέψει παράνομα δίπλα στην ελληνική βραχονησίδα Ζουράφα – Δείτε βίντεο

ΕΚΚΛΗΣΙΑ 14 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Πλήθος κόσμου στη Μητρόπολη για την Ανάσταση – Το μήνυμα του Φιλόθεου