Η αστροναύτης του Artemis II ξανασμίγει με το σκυλάκι της μετά από ημέρες – Το συγκινητικό στιγμιότυπο που έγινε viral – Δείτε βίντεο

Συγκίνηση προκάλεσε η αστροναύτης της NASA, Κριστίνα Κοχ, που συμμετείχε στην αποστολή Artemis II και ολοκλήρωσε ένα ιστορικό ταξίδι γύρω από τη Σελήνη. Η ίδια μοιράστηκε μια ιδιαίτερα τρυφερή στιγμή μετά την επιστροφή της στη Γη: την επανένωσή της με τη σκυλίτσα της, τη Sadie.

Σε βίντεο που δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Sadie φαίνεται να την περιμένει γεμάτη ανυπομονησία και, μόλις την αντικρίζει, τρέχει προς το μέρος της με ξεκάθαρο ενθουσιασμό. Κουνώντας ασταμάτητα την ουρά της και κινούμενη γύρω της με ζωηράδα, εκφράζει με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο τη χαρά της για την επιστροφή της, σε μια αυθόρμητη και «εκρηκτική» στιγμή επανένωσης μετά από τη μακρά απουσία της αστροναύτη.

Artemis II astronaut Christina Koch shares the heartwarming moment she reunites with her dog, Sadie, after her history-making journey around the moon and back. pic.twitter.com/cAkyuLEJ5Z April 13, 2026

Η Κοχ, εμφανώς συγκινημένη, αντάλλαξε στιγμές παιχνιδιού με τη Sadie αμέσως μετά την επιστροφή, υπογραμμίζοντας τη στενή σχέση τους, η οποία είχε διακοπεί για το διάστημα της αποστολής των περίπου 10 ημερών.

Η αποστολή Artemis II αποτέλεσε την πρώτη επανδρωμένη πτήση που πλησίασε τη Σελήνη μετά από πάνω από 50 χρόνια, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό ορόσημο για το διαστημικό πρόγραμμα της NASA και την επιστροφή ανθρώπων σε αποστολές βαθιάς διαστημικής εξερεύνησης.

Η Κοχ έγραψε ιστορία ως η πρώτη γυναίκα που έκανε πτήση γύρω από τη Σελήνη.