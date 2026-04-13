Μαρίλια Μητρούση: Δεν μου χαρίστηκε κανένας επειδή ήμουν η κόρη του Μητρούση, ούτε ήταν τίποτα δεδομένο

Μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη παραχώρησε η Μαρίλια Μητρούση στο ένθετο Τύπος Tv και τη δημοσιογράφο Μαρία Ανδρέου με αφορμή τη συμμετοχή στη δραματική σειρά “Να μ’ αγαπάς” στον Alpha.

Μάλιστα, μεταξύ άλλων, η νεαρή ηθοποιός αναφέρθηκε στην απόφαση να ακολουθήσει επαγγελματική τα χνάρια των γονιών της αλλά και στην βαθιά της πίστη στον Θεό και στο καλό.

Γιατί έγινες ηθοποιός;

Ήταν μονόδρομος για μένα, θεωρώ. Το θέατρο ήταν μέσα στη ζωή μου από μικρό παιδάκι, αφού αυτή ήταν η δουλειά των γονιών μου. Το θεωρώ σπίτι μου. Μου είναι τόσο φυσιολογικό που έγινα ηθοποιός. Αρχικά ασχολήθηκα με τη μουσική και πήγα στο Εθνικό Ωδείο, ενώ στη συνέχεια σπούδασα σε δραματική σχολή. Όλους τους ρόλους που πήρα, τους έχω πάρει με οντισιόν.

Δεν μου χαρίστηκε κανένας επειδή ήμουν η κόρη του Μητρούση ούτε ήταν τίποτα δεδομένο. Ακολούθησα τα δικά μου βήματα στην τέχνη, όχι των γονιών μου. Θυμάμαι πόσο είχα χαρεί όταν με επέλεξε η Μιμή Ντενίση για την παράσταση “Και από Σμύρνη… Σαλονίκη”. Οι γονείς μου, από την άλλη μεριά, δεν μου είπαν ποτέ “γίνε” ή “μη γίνεις” ηθοποιός. Το μόνο που θέλουν είναι να είμαι ευτυχισμένη.

Τι σου δίνει δύναμη;

Πιστεύω πολύ στον Θεό. Πιστεύω στο καλό αλλά και στην αέναη μάχη του καλού με το κακό. Πιστεύω στη δύναμη της αγάπης. Και ο άνθρωπος που πιστεύει στον Θεό είναι ένας αισιόδοξος άνθρωπος.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 9 ώρες πριν

Εύβοια: Στο νοσοκομείο κοριτσάκι 1,5 έτους που ήπιε πετρέλαιο – Συνελήφθη ο πατέρας του

MEDIA NEWS 24 ώρες πριν

Akylas: Εντυπωσίασε με την εμφάνισή του στο Eurovision in Concert στο Άμστερνταμ

ΚΑΙΡΟΣ 14 ώρες πριν

Ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 9 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Έκρυβε σε αποθήκη του σπιτιού του πάνω από 18 κιλά κάνναβης, κοκαΐνη και πιστόλι – Δείτε βίντεο

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 13 ώρες πριν

Έως τις 15 Απριλίου αιτήσεις για προσλήψεις ανέργων με πλήρη επιδότηση από τη ΔΥΠΑ

ΔΙΕΘΝΗ 23 ώρες πριν

Νιγηρία: Πάνω από 100 οι νεκροί μετά από αεροπορικό πλήγμα σε αγορά, που έγινε “κατά λάθος”